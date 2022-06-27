【師傅愛你】七仙羽由風水師到當藝人開唱笑騷 　七師傅開騷門票最貴票價$777

▲ 七仙羽由風水師變成人氣藝人。

七仙羽（七師傅）可謂近年當紅的風水師，她憑着一口「譚仔腔」廣東話、搞笑金句及無厘頭作風吸納不少fans，成功上位。

由風水師轉型當藝人的七師傅，將於8月份開唱笑騷，今日（6月27日）更公布售票詳情，門票售價全部「7」字尾，更會於7時07分開售，完全附合師傅的搞笑本色。

最新影片推介：曾展望專訪

【米線派對】七師傅+四大美女開P慶生 林希靈陳安立合卺交杯預演十小辣婚禮

七仙羽（七師傅）跟火火早前為ViuTV主持節目《瘋火與膠七》，雖然節目反應麻麻，不過無損七師傅的熱誠。

她將聯同火火和好友潘紹聰，將於8月12及13日一連兩晚，假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall，舉辦首次個人大型演出《師傅七都識唱笑會》。

七師傅今日發佈唱笑會的官方宣傳海報，七師傅分別以小丸子、白雪公主、神奇女俠、小仙女及女唐僧等百變造型現身海報，非常吸睛。

▲ 七仙羽於8月開騷。

與「鬼王」拍宣傳片

另外，七師傅將優先訂票時間定於7月7日晚上7時7分，票價分別是 $777、$577及 $377，似乎七師傅大愛「7」字這號碼，日前七師傅與「鬼王」潘紹聰到郊外拍攝宣傳片，內容講兩人去探靈，卻遇上小粉絲要求門票，

七師傅建議就算未能撲飛，亦希望以由她加持的海報，為大家鎮宅、辟邪、招財、旺丁。

▲ 跟潘紹聰到郊外拍攝宣傳片。

軒公任嘉賓？

早前七師傅向傳媒表示，今次開騷內容主要來自她主持過的節目《七救星》、《七福星》等。

至於嘉賓方面，曾在其節目出現的嘉賓也機會亮相，當中包括林雪、羅家英、小儀、鄭欣宜、艾粒、ERROR成員193和保錡等，另外七師傅曾擔任張敬軒演唱會嘉賓，今次輪到她開騷，故也希望邀軒公任嘉賓。

▲ 有指七仙羽邀軒公任嘉賓。

參與ViuTV節目上位

七仙羽自2007年開始當風水師至今已15年，在2020年，主持ViuTV節目《鬼同你上位》，當中一句「師傅愛你」成為熱爆口頭禪。

其後她經常亮相 ViuTv的節目，包括《Error 自肥企劃》，《考有 Feel》等，知名度日漸增加，風趣幽默的七師傅吸納不少粉絲，去年主持《七救星》「打救」多位藝人，節目大受歡迎，七師傅亦廣告接不停，更曾自爆廣告身價100萬。

其實七仙羽師傅為馬來西亞華僑，父母曾於英國做生意，她自小外國長大，曾於英國留學的她擁有碩士學位，更講得一口流利英文，絕不簡單。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8