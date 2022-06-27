【移居英國】港夫婦英國開餐廳被鄰居投訴 主動送上食物示好成功破冰

▲ 鄰居可以是我們最了不起的朋友。

朋友K太的兒媳一家四口數月前移民外國，談及近況，該對年輕夫婦投訴鄰居不太友善，例如碰面時跟鄰居打招呼，他們不會理睬。新居裝修，有鄰居大力拍門向K太兒子投訴噪音太大，限令他們減少工程。K太問我如何是好。

想起了我妹的經歷。她早年隨丈夫移居英國，在當地經營一所小餐館。某年，他們打算為餐館重新裝修，包括改變外牆的顏色，沒料住在餐館旁的鄰居竟然向市政府投訴，要求我妹改變外牆的顏色，原因是他們認為有些顏色會影響整個地區的形象。妹夫接受了鄰居們的意見，真的重新為餐館外牆刷上另一顏色，把我妹氣得半死。

最新影片推介：

「正所謂：遠親不如近鄰。我們與鄰居保持友好關係，不僅有助增加生意，最重要是我們需要緊急幫忙之時，人家才願意施以援手。」妹夫向我妹解釋。

要建立良好的鄰里關係，主動示好是少不免的。我妹分享，在其餐館附近住有一家人，那位寡母跟一個中度弱智的兒子同住，她對任何事情都看不過眼，經常投訴，包括投訴我妹的餐館太好生意，人流過多，帶來噪音。她亦投訴餐館前的花園種有果樹，果實跌下引來蒼蠅。

結果我妹和妹夫改變了餐廳的入口，把果樹移除改種其他植物。有一次，那位智障鄰居向其母表示食物很香，我妹知道後，便把一些中式小菜親自送到那對母子家，終於成功破冰。

鄰居可以是我們最了不起的朋友，一個及時的幫忙，足以影響我們和其他鄰里的命運。

主動示好不是妥協，特別是非我族群，你必須設法融入當地社區，否則移民的日子更具挑戰性。

原文刊於《經濟日報》，原題為努力成為好鄰居