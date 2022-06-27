【育兒心得】孩子喜歡電競被媽媽接納決定 疫下轉型銷售電腦賺第一桶金

▲ 父母的最高境界，並不是以身作則，而是陪伴孩子，與他們一起成長。

在最後一節課，一位家長走到台前問我，以你多年的經驗，其實父母最需要學習甚麼？聽到這條問題時，我頓時語塞，因為要答這看似簡單的問題，其實絕不容易。

親子書說，我們要學做明智型父母，按着孩子的性格，從旁給予鼓勵及支持。可是，就是那麼簡單嗎？父母看過親子書後就懂得教好孩子？要找到適用於所有孩子的親子管教公式並不容易，因為每個孩子都是獨一無二，父母的性格與家庭背景又不同，要在這麼多變數下通過一種方法教好孩子，難度比在股票市場只賺不賠有過之而無不及。

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依據多年的觀察，我發現很多有成就的孩子背後都有一個共同點：就是孩子的父母，會無條件地接納他們的本性，與他們一起面對人生的挑戰。一位孩子從小喜愛電競，其他人都說電競無前途，生命短暫，可是他的媽媽排除萬難，接納孩子的決定，結果孩子雖然未能在電競項目中突圍而出，但就因為對高階電腦產品熟悉，而轉型銷售電腦，在疫情下賺到第一桶金。另一個家長朋友，他的孩子在學科成績上並不理想，但運動則比同齡的孩子突出，後來更有機會參與國際賽事為港增光。

如果說父母要學習甚麼，我想「陪伴」是最為重要，因為在陪伴的過程中，你才會知道孩子的本性，了解孩子的潛能所在。當孩子遇到困難時，陪伴更可成為孩子的安全島，讓孩子更有力量面對挑戰。那陪伴要學嗎？當然要呀！能關掉手機，放下手上的工作，用心地陪伴孩子，聆聽孩子內心的需要，在現今的社會環境裏，又有多少父母能做到呢？

一位家長曾寫道：「父母的最高境界，並不是以身作則，而是陪伴孩子，與他們一起成長。」我的孩子大了，工作上亦有新的安排，在此暫且擱筆，感謝各位讀者多年的支持，有緣再見。

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