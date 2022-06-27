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【親子好去處】JUST CLIMB攀石場兩大新店登陸石門及太古　24小時開放+特聘日本大師設計特色線路

休閒消費 14:21 2022/06/27

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JUST CLIMB石門店。(圖片由品牌提供)

位於九龍東的攀石場JUST CLIMB自11年前開業至今，一直深受大小朋友歡迎，六月更於石門及太古開設兩家分店，首創24小時全天侯開放，讓一眾抱石發燒友隨時享受室內抱石的樂趣。

最新影片推介

共四個區域，約40米長抱石牆可供攀登。(圖片由品牌提供)

攀石場JUST CLIMB在6月會分別會在石門及太古開設第五及第六店，24小時開放，設智能人臉識別系統。此外，又特聘日本抱石大師獨家為全線六間JUST CLIMB店設計特色線路，並定期作更新，提高抱石運動的挑戰性及趣味性。

    點擊圖片放大
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JUST CLIMB石門及太古店

石門店 太古店
佔地4,000呎 佔地3,000呎
共四個區域，約40米長抱石牆可供攀登
自助頂繩攀登牆供4-6歲小朋友使用 (頂部設有自動保護器)
全港首創24小時全天侯開放，設智能人臉識別系統
日本抱石大師 Takeshi Tokinaga獨家設計特色線路，更具挑戰性及趣味性
設淋浴間、獨立更衣室及消毒鞋櫃，環境整潔舒適

JUST CLIMB新店資料

石門店：沙田石門安平街6號新貿中心地下4室（即日起開始24小時全天侯開放）

電話：2468 0968/ WhatsApp：6139 1488

太古店：香港鰂魚涌英皇道1001號6樓01室（6月30日正式開幕）

電話：2416 3668/ WhatsApp：9134 6168

了解更多 JUST CLIMB Facebook / JUST CLIMB IG / JUST CLIMB網站

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