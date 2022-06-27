【元朗大火】第二組電纜通電完成　中電：數日內移走元朗電纜橋

▲ 第二組電纜通電完成。（中電提供）

元朗朗屏中電電纜橋本月21日罕見起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電。中電今日（27日）表示，將於未來數天逐步移走該電纜橋。

中電指，在完成電纜橋的臨時加固工程後，昨天聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場進行檢查，包括進入電纜橋視察和搜證。與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走該電纜橋。

繼於本月24日為第一組新13萬2千伏特高壓電纜通電後，亦於今天凌晨4時為第二組13萬2千伏特電纜通電，進一步提升區內電網的供電能力及穩定性，目標爭取在明天完成餘下一組13萬2千伏特電纜的通電工作。

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責任編輯：余思嵐