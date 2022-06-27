【串謀詐騙】安排中港男女假結婚　兩男女串謀詐騙等罪成候判

▲ 兩人早前否認串謀詐騙等罪審，今（27日）於區域法院裁定串謀詐騙等11罪成。（資料圖片）

兩中年男女涉以3至20萬元，誘使本地男子與內地女子假結婚，待對方來港安頓後，再安排兩人離婚。兩人早前否認串謀詐騙等罪審，今（27日）於區域法院裁定串謀詐騙等11罪成。法官判刑時指，出入境紀錄均確認假配偶在被告陪同下，到內地進行假結婚，顯示被告參與涉案的串謀詐騙罪。案件押後至明（28日）作求情。

案中2名被告分別是44歲男子陳景偉，以及50歲女子施云平，兩被告被控串謀詐騙、串謀以欺騙手段取得服務、串謀作出虛假陳述等20項控罪。

法官裁決時指，被告將中港兩地的陌生男女配對，讓其中1人能透過虛假婚姻來港定居，以及取得住院服務。

法官指，出入境紀錄均確認涉案男女因假結婚而進入內地，亦確認假配偶在假結婚後返回香港，同時又顯示假配偶在被告陪同下，到內地進行假結婚。這除了增加證人的可信性外，亦顯示被告參與涉案的串謀詐騙罪。

法官又指，由於兩名被告均拒絕親身進行身份辨認程序，控方決定就各控罪使用1組照片進行身份識別，遭辯方表示強烈反對。法官指，使用照片進行身份識別是唯一及合適的方法。

法官指，案件的裁決取決於各個假配偶的證供可信性。由於各假配偶均是案件的參與者，法庭需嚴謹對待他們的證供。法官指，各人在辯方冗長的盤問下，均未有顯示出他們有撒謊，或受到入境處職員的唆擺，遂裁定他們為誠實可靠的證人。

法官遂裁定陳的5項串謀詐騙罪、1項串謀以欺騙手段取得服務罪罪成，施的4項串謀詐騙罪罪成，並將案件押後至明日（28日）求情。

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記者：梁錦麟