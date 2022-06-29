【創業追夢】鄭丹瑞徒弟張迦南自嘲營養不良賣蹺人　牢記阿旦扭蹺金句創業賣文創產物

▲ 鄭丹瑞徒弟張迦南表示，自己的思考方式深受阿旦影響，究竟他從師傅身上學到甚麼？

本港經歷兩年疫情下，文化項目未有停歇，M+去年開幕、香港故宮也如箭在弦，作為策展人的張迦南感受殊深。他早年已在文化沙漠搞藝術，也擅長扭蹺，藝術博覽到了香港，搖身一變成為世界數一數二的交易市場。影響他至深、教他扭蹺的宗師，竟是大家熟悉的「阿旦」鄭丹瑞。

張迦南把自己定位為文化創意產業項目經紀人，這11個字的銜頭，他解說：「可能有人覺得文化創意產業是廉價的東西，但在世界不同地方對文化創意創業都有不同的解說，在台灣是小手作，於是出現了小確幸、有溫度、有浪漫。在芬蘭，文創輸出是Nokia、聖誕老人；韓國是K-POP、日本是動漫、深圳是時裝，香港是甚麼呢？我覺得可將所有東西變為商業，再扭蹺變為產業，商業與產業的迥異，前者一賣一買便完，後者是可持續，找到自己的定位，食住大灣區、十四五規劃，成為文化產業的基地，向外文化輸出，故宮、M+等文化博物館落成，大量機遇把一些互無關連的東西連繫。」

▲ 張迦南的未來目標，是做好文化創意產業經紀人公司的角色。「經紀人角色做得稱職，自然多機會找上你。」（譚以諾攝）

說到底，就是提升身價，提高知名度。「文創就是要扭蹺，分別是扭得高手抑或低手，深水埗賣一件小手作幾百元，如出自日本匠人、職人手筆，價值動輒可上幾十倍、百倍。不是別人的花香，汲取及參考他人的成功經驗，文化創意產業項目經紀人就是一個橋樑角色，推薦本地文創予國際品牌、領事館，將產業推向可持續發展方向。」

扭蹺恩師

在訪問中，張迦南多番提到扭蹺，第一個教懂他扭蹺的人是當時商台行政總裁鄭丹瑞（阿旦）。當年張迦南自薦兼職當編劇，在阿旦指導之下寫了第一個20多集廣播劇《乞嚏爸爸》，也順利進入了商業電台全職工作。

「我當年初出茅廬，恃住他帶我入行，遇上不開心的都與他吐苦水訴心聲，他當時是有房坐的CEO，我一輪嘴說完了，他就輕輕回應一句：『你講完了就出返去！』但過一天半天就給你一份心靈雞湯，用筆highlight了一些字句，回應我的心情。我不諱言，他的做法日積月累影響我的思考方法，他是一個好典型的香港仔，香港人好叻的定位就是扭蹺，每一次我做的生意和活動，都需要扭蹺，把事情順利圓滿完成，他對我影響很大，也是我良師益友。」

▲ 5年的電台工作對他影響深遠，也遇上他的第一個伯樂鄭丹瑞。（被訪者提供）

「出乎意料之外，合乎情理之中」就是阿旦常對徒弟們說要恪守的原則。「度蹺時，阿旦說，最老土的可能最好笑，也可能是最好的。」這句話他一直牢記，甚至成為他日後工作處事的態度。

「營養不良」賣蹺人

在商台踏入第五年後，張迦南有感電台工作到了瓶頸，在公餘時間寫了個劇本，偶然認識了一個初出茅廬的獨立電影導演（後來狂舞派的黃修平），一起把劇本賣了給電影公司。離開商台之後、開拍電影之前，張迦南成立了自己Marketing公司，他在賣劇本時附加了一項條件，規定要用他公司負責電影宣傳和招贊助商，也因此順利打開了人脈。

拍完電影後，他的公司靠零零散散的項目維持，於是萌生了走出去闖天下的念頭，跑內地、去台灣、遠赴歐洲，偶然得到幾個歐洲大師的特展計劃書，大著膽子到各大博物館叩門自薦。「現在想起來都好好笑，當年好瘦弱，穿着衣不稱身的西裝，國家博物院的院長看看畢加索展計劃書，又看看面前營養不良的我，應該充滿問號。」他笑著說。

▲ 與時任畢加索館長Bagunya i Valls Lluis合照。（被訪者提供）

策展奇遇不絕

張迦南一時中國一時歐洲跑了3年，家人由鼓勵，變成苦口婆心勸他找份正當工作。後來之前努力建立的人脈和名聲逐漸有了迴響，邀他作策展的項目陸續而至，歐洲3大當代藝術大師米羅、達利和畢加索，以及聖家堂的高迪展，他都有份策劃製作，代表作可算是與K11 Art Foundation策劃的達利展。「之前中國展覽最貴門票都是20人民幣一張，也完全沒有特展概念，那是繼中國國家博物館展後12年，達利基金會首次回到中國展出，是國際新聞，創下了30多萬人買光門票的紀錄。」

▲ 工作中張迦南有機會與各地名人打交道，相中是米羅基金會主席米羅孫兒Joan Punyet Miro。（被訪者提供）

國家級展品珍貴無比，他從事策展多年奇遇不絕，有一次一個歐洲展品展覽，商場的臨時搭建展覽館臨開幕的早上，因為趕工黏牆紙膠水過多而潮濕，令展場溫度和濕度都不符合規定，借展方的押運官不予放行。於是張迦南和同事們馬上到商場出售的抽濕機統統買下來，連續開4個鐘頭，把展覽空間抽得乾爽，終在開幕的半小時獲批，驚險無比。「那次經歷真會令我折壽3年。」

籌辦重磅的國際級展覽，壓力不足外人道，張迦南試過全身由頭到腳都出了濕疹，痕癢到不得了，自己不知何事，看醫生才知是壓力巨大所致。「壓大這麼大，因為這些是無價寶，有些更是首次飄洋過河去異地展出。」

▲ 近年他的策展項目都會帶家人到場觀看他努力後的成果，在畢加索特展中與嫲嫲同行，嫲嫲剛於今年二月離世，此相更覺珍貴。（被訪者提供）

開店售特色文創產物

他也遇過一些奇怪合約，如展出的場地是商場，設立的裝置要穩固得連裝甲車撞過去也不會損毀，要求場地如博物館的級數，後來找到3個承辦商簽訂合約才被認同。飛機運送展品也由持械保安一直跟隨護送，到埗後也有裝甲車開路沿途運送，也試過半夜三更在展品德國扣押，翌日已要裝設，要深夜致電另一國家的外交部長為此斡旋，最終獲得放行，類似的捏一把汗的事情時有發生。

他不甘於原地踏步，近年他在藝術展覽加入文創內容，乘着國內文化創意產業園大爆發，參與了多個文創園的籌建工作，由展覽策展人，變成文創園策劃人。更令人意想不到是，遊子落葉歸根，在香港開設「得呢度有」（DAKNIDOUYAU）的店舖，店內30%以上貨品是全香港獨家銷售。張迦南說：「公司過去十年跟不同領事館合作，累積了海量產品和文創項目資源，只要適當扭蹺，每個都可以成為特色項目。」他身上果然是流著「扭蹺」的血。

記者：周美好