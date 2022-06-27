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【司法覆核】被指率先披露律師會內部文件　張達明提覆核指律師會程序不公

社會 15:27 2022/06/27

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港大法律學院首席講師、香港律師會前理事張達明。（資料圖片）

港大法律學院首席講師、香港律師會前理事張達明前年被指披露理事會內部文件等，遭律師會理事會通過不信任動議，張日前入稟高等法院提出司法覆核，指理事會將相關投訴轉交律師紀律審裁團的做法偏離既定程序，要求推翻有關決定。

申請人張達明；答辯人香港律師會理事會， 律師紀律審裁團被列為相關利害團體。

申請人於入稟狀中指，本案涉及申請人曾於2020年3月，提早了3天率先向時任立法會議員郭榮鏗轉發理事會會長的回覆信，申請人曾向時任理事會會長致歉。而本案涉及的另一事件，是申請人於2020年5月在Facebook上公開質詢理事會會長就即將舉行的理事會選舉所發表的新聞稿。

申請人指理事會在未有給予他機會作出解釋或陳述，亦沒有經過調查委員會及審查及紀律常務委員會，便直接將事件轉交律師紀律審裁團處理等，違反處理投訴的既定程序，對申請人構成程序不公以及偏見。

申請人因此入稟提出司法覆核，要求推翻答辯人上述決定，期間並暫停律師紀律審裁團針對申請人的一切行動。

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記者︰楊詠渝

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