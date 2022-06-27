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【可持續發展】2020年本港溫室氣體排放總量按年減16%　發電佔整體排放量逾6成

社會 15:41 2022/06/27

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（資料圖片）

環保署今日（27日）公布，2020年香港的溫室氣體排放總量為3,380萬公噸二氧化碳當量，較2019年下降約16%，主要原因是煤在發電燃料組合中所佔的比例由2019年約44%減少至少2020年約24%，即一年間燃煤發電減幅逾45%，天然氣所佔比例則由29%大幅增加至48%，即一年間提升燃氣發電的幅度逾60%。
　　 
同期人口下降約為0.4%。人均溫室氣體排放量約為4.5公噸，比2019年下降約16%；與2014年約為6.2公噸的峰值相比，已減約27%。碳強度為每港元本地生產總值0.013千克二氧化碳當量，比2019年下降約10%；相較2005年的基年數值，已下降42%。
　　 
發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量的60.4%。其他主要排放源為運輸界別19.7%及廢物處理8.7%。

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責任編輯：余思嵐

天然氣 可持續發展 環保署 GDP 香港 運輸

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