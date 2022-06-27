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【七一慶典】高官今提前入住檢疫酒店　陳國基、曾國衞快測轉陰

政治 15:36 2022/06/27

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候任政務司司長、行政長官辦公室主任陳國基。（資料圖片）

七一回歸在即，據了解，特區政府主要官員今起陸續入住酒店隔離。另外，候任政務司司長、行政長官辦公室主任陳國基，以及政制及內地事務局局長曾國衞日前確診新冠肺炎，二人已無任何病徵，快速測試結果已轉陰性。

據悉，根據衞生署指引，若陳國基於本周三及周四兩天快測為陰性，則可重回社區；曾國衞則須於明天及後天連續兩天快測結果為陰性，便可重回社區。至於二人能否出席七一慶典宣誓就職，則交由政府決定。

新華社早前報道，國家主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第6屆政府就職典禮。據了解，原訂於周三入住酒店隔離的特區政府主要官員，今日提早陸續入住灣仔萬麗海景酒店及君悅酒店隔離。

警方今日在西九高鐵站一帶戒備；另外，科學園商戶收到通知，周四（30日）要暫停開放。據了解，灣仔會展一帶亦已加強保安，並在港灣道及會議道設立「核心保安區」，所有人進入均要接受安檢及出示證件。

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責任編輯：陳葆琳

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