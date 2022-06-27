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【十八年後的終極告白2.0】結局彩蛋陳山聰趙希洛老妝曝光　龔嘉欣5連掌摑譚俊彥獲看好奪視后

娛樂 16:37 2022/06/27

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《十八年後的終極告白2.0》另一結局彩蛋曝光。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》上周五（24日）播映大結局，引起不少迴響，除了龔嘉欣的神級演技，故事的開放式結局亦掀起網民熱話。

最新影片推介：曾展望專訪

龔嘉欣被看好奪視后

無綫日前釋出一條嘉欣拍攝喪女戲份的官方花絮片，雖然只是花絮片，但嘉欣的喊功仍甚具感染力，而她喪女後怒摑譚俊彥（Shaun）一幕更是相當有力，向阿Shaun施展「連環龔拳」的嘉欣，單是摑臉都摑了5個大巴掌，且「巴巴有力」打到啪啪聲。

事後嘉欣向攝製組展示打人打到通紅的手掌，除衫散熱平靜心情之餘，又拿出大堆「雲吞」笑指自己喊到收唔到掣。嘉欣不忘解釋指阿Shaun早有被打心理準備：「頭先（同佢）講咗唔好意思，我一定大大巴打落嚟，其實阿Shaun同我都係癲㗎。」

雖然相關花絮片只有短短一分鐘，但仍吸引大批網民留言大讚嘉欣演技：「這場戲真的好好！代入感極其強烈，龔嘉欣演出真實感又好有感染力！」、「佢喊時真的從心底裏出來的怨……有點被她感動，自己也跟住流淚！」、「阿龔應該攞今年視后」、「Shaun絕對有演員道德專業操守，硬食對方5巴掌，還要笑住面對鏡頭」、「龔真係演得好投入，亦辛苦晒譚，默默被摑數巴，被摑後還懂說笑，專業演員」。

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同劇藝員對於嘉欣的演技亦是一致讚好，陳山聰：「好戲」、趙希洛：「Wow」、譚凱琪：「我都為你喊了好幾次」、鄧伊婷：「演得太好，我在現場也哭了」、鄧卓殷：「heartbreaking」、邵展鵬：「家姐超級好演技，睇到都好心噏。」

據知，拍攝現場除了嘉欣哭成淚人，飾演警員的蔡國威及鄧伊婷亦深深被感動，忍不住即場落淚，更一度因太傷心未能即時埋位演戲，認真誇張。

結局彩蛋曝光

另監製早前透露《十八年後的終極告白2.0》還有其他結局，而在早前釋出的另一條官方花絮片中，除了有嘉欣和阿Shaun的老妝外，竟連已死去的Jason（陳山聰飾）及Joyce（趙希洛飾）亦以老妝現身。

只見山聰在希洛摻扶下，遴遴迍迍走上山搵嘉欣吹水，期間山聰說話時的老人腔更是相當逗趣，他開玩笑謂如開拍第三輯，製作組可考慮改名叫《八十年後的終極告白》，屆時全體演員化老妝上陣，甚有創意。

結局彩蛋有陳山聰與趙希洛以老妝亮相。

至於Shaun則透露其造型是參考已故著名美國藝術家Andy Warhol，並謂第一次試造型時已向監製提出相關構思。對於製作組釋出的結局彩蛋花絮片，網民亦似乎頗受落，留言謂：「個花絮可以見到Jason同Joyce好番真係好」、「平行時空的老年Jason同阿Joyce沒有收錄在內，即是說在原本構思上，沈越是沒有原諒Angus，老年的重遇只是發生在平行時空。不過就是正因為沒有收錄這段，令結局埋下伏筆，佩服製作部的決定。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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