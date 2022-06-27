【第五波疫情】今日新增1,873宗確診　本地個案達1,719宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（譚以諾攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（27日）新增1933宗確診個案，本地感染1719宗，另有154宗輸入個案。

【16:48】

劉家獻指，威爾斯親王醫院腫瘤科男女混合病房再有1名已出院病人確診，正接受家居隔離。至今群組共有5名病人及4名職員確診。

【16:46】

再新增9宗BA.4或BA.5個案，其中3宗是本地感染個案，其中2宗無源頭，涉1名6歲女童及其37歲父親。另1宗本地感染涉一名15歲女孩，住天水圍海逸酒店。

【16:44】

歐家榮指，機電署已完成屯門卓爾廣場海港酒家檢查，發現其每小時空氣換氣量低於標準，數值亦偏低，懷疑是爆疫原因。

【16:42】

增多15宗BA.2.12.1個案，其中3宗源頭不明。

【16:38】學校錄464宗陽性呈報

學校今錄464宗陽性呈報，涉335間學校。7間學校個別班級出現傳播。詳情即看：【下一頁】

【16:35】新增3間院舍出現確診

新增3間院舍出現確診。西貢通善壇安老院1名員工確診，9名長者需要檢疫。黃大仙紫雲間沁怡護養院、元朗松齡雅苑亦爆疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組