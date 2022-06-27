【第五波疫情】今日新增1,873宗確診　本地個案達1,719宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（譚以諾攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（27日）新增1,873宗確診個案，本地感染1,719宗，另有154宗輸入個案。154宗輸入個案中，有70宗在機場揪出，58宗是檢疫酒店期間找出，另有26宗是檢疫後才找出，當中大部分CT值較高，相信是復陽個案。

【17：15】

歐家榮指，BA.2.12.1、BA.4或BA.5抗原都可能出現免疫逃逸，與其他新冠病毒不太相似。特別是BA.4或BA.5，可能有機會感染後，再一次受感染，尤其是感染90日以後，身體保護力下降。他強調，科學證據顯示，疫苗對預防3種Omicron亞型仍非常有效。

【17：08】

歐家榮指，每日快測有效阻止學校出現爆發。現時每日有70多萬學生、30多萬教師進行快測。他指出，現時學校個案看不到有跨班別或全校爆發，這是因當發現陽性個案時，染疫者便已無上課，現時看不到學校出現重大爆發。

【17：05】

歐家榮指，有關院舍撤離準則，如院友被介定為密切接觸者，就要去隔離中心檢疫。如染疫者只涉員工，會看其在工作或接觸長者是有否穿保護衣，如有穿着，沒有院友會被視為密切接觸者；如院友染疫，同房院友被列密切接觸者，要撤離多少則要視乎院舍情況。

【17：00】

歐家榮指，過去一段時間，確診宗數維持在1500至1800宗左右。他表示，過去3星期，確診宗數「一級級上升」，現已接近2000宗，預料未來一段時會維持在這個水平或上升。歐家榮指，隨着市民復常生活，社交距離措施放寬，確診上升是在預料之內。他強調當局會密切注視會否對醫療系統造成負擔，而現時入院人數、重症、死亡數字仍穩定。

【16：53】

歐家榮澄清，港府暫時沒有收到有關第二代疫苗的申請。詳情即看：【下一頁】

【16：48】

劉家獻指，威爾斯親王醫院腫瘤科男女混合病房再有1名已出院病人確診，正接受家居隔離。至今群組共有5名病人及4名職員確診。詳情即看：【下一頁】

【16：46】增9宗BA.4或BA.5個案

再新增9宗BA.4或BA.5個案，其中3宗是本地感染個案，其中2宗無源頭，涉1名6歲女童及其37歲父親。另1宗本地感染涉一名15歲女孩，住天水圍嘉湖海逸酒店二期。詳情即看：【下一頁】

【16：44】卓爾廣場海港酒家每小時空氣換氣量低於標準

歐家榮指，機電署已完成屯門卓爾廣場海港酒家檢查，發現其每小時空氣換氣量低於標準，數值亦偏低，懷疑是爆疫原因。詳情即看：【下一頁】

按法例規定，每小時空氣換氣量應為6，但在餐廳僅錄得1.37。

【16：42】

再多15宗BA.2.12.1個案，其中3宗源頭不明。

【16：38】學校錄464宗陽性呈報

學校今錄464宗陽性呈報，涉335間學校。7間學校個別班級出現傳播。詳情即看：【下一頁】

【16：35】新增3間院舍出現確診

新增3間院舍出現確診。西貢通善壇安老院1名員工確診，9名長者需要檢疫。黃大仙紫雲間沁怡護養院、元朗松齡雅苑亦爆疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組