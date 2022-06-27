  • 33°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債

育兒經 16:32 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

男子求母賣出亡父留下的養老屋，為他套現還債。

他生意失敗，投資又失利，陷入財困，欠下了一屁股的街數。

他跑去跟年老的母親說︰「阿媽，不如你賣咗層樓幫我還債啦！」

老嫗心在抽搐，雙眼濡濕，她不明白為何這個兒子總是纏着沒完沒了的錢銀轇轕，先前已多次替他清還卡數了，這次竟然膽大要求她賣掉亡夫留給她的養老屋，委實讓她心碎。

「咁賣咗間屋，我住去邊呀？」母親說話委婉。「唔知呀，你一個人咪跟阿哥或家姐住囉！」他聳聳肩說。這個兒子就連提議母親跟他住的謊言也懶得去編，母親心死了，橫下心拒絕了他的要求。

最新影片︰

他跑去跟長兄討錢：「阿哥，你咁富有，依家細佬有難你係咪唔幫先！」他聲如洪鐘。

當兄長得悉他欠的是一個大數目時，旋即繃緊了臉。他心裏有譜，即使這次是幫了他，但這個細佬的賴皮性格是改不了的，他還是會有第二次、第三次，過去幫過他的都是統統有借沒回頭，再縱容他其實是害了他呢！兄長拒絕了，打發他走時給他送上一張十萬元支票，細佬接過後，一臉不屑：「哼，都唔夠我止咳！」

他又跑去找姊姊厚顏要求︰「家姐，你按咗層樓咪可以幫我還債囉！」「我咁嘅年紀何來有能力從頭供樓呀？我仲有兩個女要讀大學，有好多錢要花㗎，你一世人只係諗自己，究竟有無一次嘗試為人着想過？」姊姊愈罵愈激動。

回到家，他自管想道︰「哼！今日開始，要同你哋斷絕關係，老子他日發達，你哋就後悔嘞！」

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「誰欠了他？

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【好人好事】3個兒子1個新抱不願照顧 上水拐杖婆婆截的士求診遇好心司機
11:32 2022/06/20
【好人好事】3個兒子1個新抱不願照顧 上水拐杖婆婆截的士求診遇好心司機
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
11:09 2022/05/15
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
12:03 2021/11/24
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年

你可能感興趣

【好人好事】3個兒子1個新抱不願照顧 上水拐杖婆婆截的士求診遇好心司機
11:32 2022/06/20
【好人好事】3個兒子1個新抱不願照顧 上水拐杖婆婆截的士求診遇好心司機
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
11:09 2022/05/15
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
12:03 2021/11/24
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
家庭關係 家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去