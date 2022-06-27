【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債

▲ 男子求母賣出亡父留下的養老屋，為他套現還債。

他生意失敗，投資又失利，陷入財困，欠下了一屁股的街數。

他跑去跟年老的母親說︰「阿媽，不如你賣咗層樓幫我還債啦！」

老嫗心在抽搐，雙眼濡濕，她不明白為何這個兒子總是纏着沒完沒了的錢銀轇轕，先前已多次替他清還卡數了，這次竟然膽大要求她賣掉亡夫留給她的養老屋，委實讓她心碎。

「咁賣咗間屋，我住去邊呀？」母親說話委婉。「唔知呀，你一個人咪跟阿哥或家姐住囉！」他聳聳肩說。這個兒子就連提議母親跟他住的謊言也懶得去編，母親心死了，橫下心拒絕了他的要求。

最新影片︰

他跑去跟長兄討錢：「阿哥，你咁富有，依家細佬有難你係咪唔幫先！」他聲如洪鐘。

當兄長得悉他欠的是一個大數目時，旋即繃緊了臉。他心裏有譜，即使這次是幫了他，但這個細佬的賴皮性格是改不了的，他還是會有第二次、第三次，過去幫過他的都是統統有借沒回頭，再縱容他其實是害了他呢！兄長拒絕了，打發他走時給他送上一張十萬元支票，細佬接過後，一臉不屑：「哼，都唔夠我止咳！」

他又跑去找姊姊厚顏要求︰「家姐，你按咗層樓咪可以幫我還債囉！」「我咁嘅年紀何來有能力從頭供樓呀？我仲有兩個女要讀大學，有好多錢要花㗎，你一世人只係諗自己，究竟有無一次嘗試為人着想過？」姊姊愈罵愈激動。

回到家，他自管想道︰「哼！今日開始，要同你哋斷絕關係，老子他日發達，你哋就後悔嘞！」

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「誰欠了他？」