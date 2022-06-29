無疆界綫上虛擬空間 開拓舞蹈界新常態

由香港演藝學院主辦、剛圓滿結束的「SWEAT香港國際舞蹈節」，透過綫上虛擬方式及數碼平台聯繫全球舞蹈界，透過一系列精彩的展演、工作坊、專題研討會、放映節目及創意作品從屏幕中穿梭虛實空間，不但撼動舞者與觀眾的感觀，更激盪參與者的固有思維，為國際舞蹈界牽引出新的學術與藝術交流，觀乎全球舞者如何在疫下擁抱危機，轉化契機，創建「舞動新常態」。

▲ 有別於以表演節目為主的舞蹈節，「SWEAT香港國際舞蹈節」更着重舞蹈藝術家、編舞、學者等在創作過程中的交流。

綫上交流平台 重啟疫後未來

誠如香港演藝學院舞蹈學院院長陳頌瑛教授（Anna）所言，舞動身體時所揮灑的汗水，會讓人確切感受到存在的幸福快樂。「SWEAT香港國際舞蹈節」取「汗水」之意，期望一眾學者、表演者、編舞家、社區舞蹈藝術家、舞蹈學生及觀眾聚首一堂，藉由綫上舞蹈表演、研討交流及觀賞演出，重新感受舞蹈所帶來的熱血沸騰及正能量，同時以舞會友，彼此分享舞蹈對自身、社區及未來所帶來的改變與前瞻。

▲ 舞蹈學院院長陳頌瑛教授希望「SWEAT香港國際舞蹈節」可啟發學生和舞者的新思維，反思未來的藝術創作方向。

疫情之下，全球藝術活動反覆經歷停頓與重啟，香港演藝學院舞蹈學院亦藉着這段時間沉澱、反思過往的教學模式，審視未來舞蹈教育的發展新方向。陳頌瑛：「藝術應當作為人對世界、社會的一種回應，舞蹈可以是我們連繫世界的溝通橋樑。是次『SWEAT香港國際舞蹈節』彷彿向世界發問：『如何重新啟動疫後的新生活？』為此，我們藉由香港地域的優勢聯繫國際多個舞蹈單位，融聚各地舞蹈教育模式，期望透過綫上交流，為所有參與者帶來新的思維衝擊，並且加強香港演藝學院及舞蹈學院在世界的影響力，實踐國際舞壇領導者的角色。」

SWEAT香港國際舞蹈節 3大節目回顧

有別於香港一般只限於成果展演的藝術節或舞蹈節，「SWEAT香港國際舞蹈節」更着重圍繞舞蹈的創作、交流與編創過程，製作出3大節目範疇，包括「跨藝 香港2022」、「數碼國際舞蹈學院節」（IFDA）及「世界舞蹈聯盟（WDA）環球高峰會」。香港演藝學院舞蹈學院在籌辦過程中，除了展現出疫下的危機處理，更嘗試將實體舞台及排練室化成無疆界、無時空、無界限、無框架的展演空間及學術論壇。

▲ 「SWEAT香港國際舞蹈節」包括世界各地15間舞蹈學院專業舞台演出錄像和學生製作的舞蹈短片。

「跨藝 香港2022」為國際藝術研究項目，集結香港、北京、台北和倫敦4地編舞與舞者於綫上研究平台，以多元文化視角及創新編舞過程，探討舞蹈與新科技之間的可能性。項目特設網上展演，分享階段性成果及促進學術性交流，為新的文化交流及展演方式奠定基礎。香港舞蹈藝術家馬師雅利用AR（擴增實境）讓舞者與虛擬圖像進行互動，突破實體與空間的相互作用；倫敦的編舞亞斯敏．福斯特 (Yassmin V. Foster) 則利用Zoom這個媒介與其他舞者同步互動，舞者間通過特定編舞及動作，展現破格的即時即興互動綫上表演。

▲ 來自北京、倫敦、台北及香港的編舞和舞者突破地域界限，在虛擬世界一同創作，探索舞蹈與新科技之間的可能性。

「數碼國際舞蹈學院節」則提供一系列綫上的表演放映節目，包括來自亞洲和歐洲等地共15間舞蹈學院舞台演出錄像，以及超過20條學生製作的原創作品。觀眾參與綫上學術討論，各藝術學院學生亦可於平台上交流，分享對舞蹈和新科技的想法，開展未來的合作空間，讓舞蹈節頓成栽培未來行業領袖的「土壤」，志在醞釀藝術美學的新方向。

再者，由香港演藝學院和香港舞蹈聯盟合辦的「世界舞蹈聯盟（WDA）環球高峰會」則以「舞動新源」為主題，旨在探討疫症對全球舞蹈從業員的身心靈影響。高峰會以業界最新發展論文發表、簡報會、影片放映等形式，關注舞蹈的未來發展及人們疫後新常態下的身心健康，同時發掘應對方案以推動舞蹈社區項目、教育及培訓等。

陳頌瑛：「舞蹈有其重要的社會意義，希望學生能意識到舞蹈在演出之外可作的社會貢獻。」今年由香港演藝學院舞蹈學院主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「觸動」舞蹈計劃（Dance Well）以創意舞蹈培養柏金遜症患者的創意和自我表達能力，促進他們的身心健康，與傳統復健治療互補，展現出舞蹈的轉化作用和重要性。

適者生存 可持續舞蹈發展

陳頌瑛：「我認為藝術家是最能夠展現求生力（life skills）的一群。以舞者為例，我們總能在有限的資源、場地下作最好的演出，甚至在忍耐傷患下傾力表演，抗逆力強。隨着社交媒體的出現、疫情的衝擊，教我們改變溝通本能、展演模式，以適應大環境的轉變、與疫情共存，促進『可持續』舞蹈發展。而香港演藝學院為維持學生的高水準演出，一直加強他們在身體技能、肌肉質素、柔韌度、平衡力及身體意識的訓練。舞蹈科學團隊透過與技巧導師溝通，配合一系列數碼新科技及心理輔導元素，雙管齊下改良教學模式，以支援學生疫下的課堂與訓練，務求令他們回到實體課堂後，在知識或體能上都能適應進度。」

▲ 疫情期間學生難免感到精神上的疲倦，學院在網上授課期間特別設計一系列訓練體能教學短片，老師亦更關注學生們的身心靈健康。

隨着「SWEAT香港國際舞蹈節」圓滿落幕，香港演藝學院7月緊接上演年度製作《舞蹈學院夏季演出》，由舞蹈學院學生（專修芭蕾舞、現代舞和中國舞）擔綱演出，舞台及製作藝術學院作演出製作團隊，是次更首度聯乘音樂學院合作，為觀眾帶來嶄新視聽衝擊，詳情：https://www.hkapa.edu/tch/dance/event/upcoming。

▲ 年度製作《舞蹈學院夏季演出》三個全新舞作將配合影像設計、現場奏樂等，衝擊觀眾的視聽感官。

（特約）