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【學校個案】今錄464宗學校陽性個案　7校個別班別須停課

社會 16:45 2022/06/27

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（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心公布，本港新增1873宗個案，包括1719宗本地個案及154宗輸入個案。在學校方面，今日錄464宗陽性個案，涉及335間學校，包括66間幼稚園及幼兒中心、153間小學、110間中學及6間特殊學校，過去7日共154間學校呈報2宗或以上個案；有110宗是今天的樣本陽性，其他個案是6月24至26日採樣。

有7間學校個別班別要停課：

  • 東九龍滙基書院 4A班共6人確診
  • 葵涌柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校4B班3人確診
  • 紅磡ABC Pathways School (黃埔分校) K2B一名老師及學生確診
  • 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 K3上午班4人確診，下午班有3人確診，另有一名教授兩班的老師確診
  • 香港培正中學2F班3名學生確診，與田徑隊無關
  • 佛教慧光幼稚園K1B有2名老師確診
  • 慈光堂聖匠幼稚園下午小望幼班2學生確診

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責任編輯：郭詩詩
 

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