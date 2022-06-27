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【群組個案】屯門卓爾廣場海港酒家增5宗個案　當局指料鮮風量及空氣換氣量低於標準屬爆發原因

社會 16:50 2022/06/27

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（譚以諾攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。即看：【下一頁】

本港新增1873宗個案，包括1719宗本地個案及154宗輸入個案。屯門卓爾廣場海港酒家今增5宗個案，除了3名食客外，亦包括兩名早前確診者的樓下單位的住戶，料大廈出現垂直傳播：

  • 居大興邨興泰樓的患者，住早前確診者的樓下單位，經大廈強檢揪出
  • 居山景邨景安樓的患者，住早前確診者的樓下單位，經大廈強檢揪出

歐家榮表示，屯門卓爾廣場海港酒家至今共41宗食客感染個案，涉24男17女，最早發病日期是6月17日；另機電署視察後發現，酒家的鮮風量及每小時空氣換氣量是低於標準，料是爆疫的原因。他補充指，當日在食肆度量到的鮮風量不足標準的6，只有1.37至2.12；而每小時空氣換氣量亦不可達至標準4或以上，只有約1.3，證明空氣設備需要改善。

他又說，現時沒有證據顯示有關集團其他食肆出現類似爆發，強調所有食肆一定要遵守食環署的要求。

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責任編輯：郭詩詩

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