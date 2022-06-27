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廣播處長李百全料升常秘　港台續由AO執掌？

政治 15:51 2022/06/27

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據了解，去年3月起出任廣播處長的李百全，料升任保安局常任秘書長。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超及其司局長新班子，將於本周五宣誓就職。據悉，各政策局共18個常任秘書長，名單已陸續敲定。其中，去年3月起出任廣播處長的李百全，料升任保安局常任秘書長，港府將另派一名政務官（AO）入主香港電台。

AO出身的李百全，去年3月入主港台後進行大力改革，多個節目被抽起或暫停製作，並制定《香港電台編輯政策及流程》文件，列明各項編輯政策。

新指示要求，員工在處理「一國兩制」問題上，須考慮香港是中國的一部分，任何情況下亦不應將台灣視作國家，也不可將犯罪塑造為光榮的英雄事迹等。

下屆行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，過去曾公開大讚李百全「有承擔、肯做事，一夫當關掃除歪風」，更形容政府要解決問題時，最重要是找對的人。

事實上，政府正檢視公務員高層職位的選拔聘任機制，確保「有能者居之」。據了解，本身是首長級甲級政務官（D6）（月薪約27萬元）的李百全，將出任保安局局長鄧炳強的常秘。

有官場中人透露，李家超新班子中，多名局長由常任秘書長升任，故下屆政府對常任秘書長的（D8）（月薪約30萬元）「需求」大增，可說是「供不應求」，按規矩，「升正」為D6的高官，可以署任身份出任D8級的常秘。

至於保安局副局長一職，傳聞將由已退休的警務處助理處長卓孝業出任，以接替區志光。卓孝業1982年加入警隊，長時間擔任刑事調查及情報蒐集工作。
據悉，區志光將出任國安委秘書長，接替出任政務司司長的特首辦主任陳國基。

對於李百全即將調離港台，有政圈中人表示，港台已訂立了一套制度，重回正軌，相信即使廣播處長換人，也影響不大。

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撰文 : 傅流螢

陳國基 李百全 行政會議 鄧炳強 特首辦 新民黨 政務司 保安局 香港電台 警務處

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