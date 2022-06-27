【第五波疫情】威院臨床腫瘤科病房群組多1人確診　累計9個案

▲ （譚以諾攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今增1873宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

劉家獻表示，目前有625名確診病人留醫，當中77名為新增確診病人；現有11名危殆病人、15名嚴重病人留醫，其中3人屬新呈報，當中3名危殆病人於深切治療部留醫。

劉家獻表示，沙田威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房群組再多1名已出院的病人確診，患者正接受家居隔離，群組累計5名病人及4名職員確診。

劉家獻表示，近期感染病人病情都較輕微及穩定，入院人數雖較數星期前有輕微上升，但需入住隔離病房、病情嚴重或危殆的病人數字暫沒有大幅飆升，認為整體仍維持在平穩的狀態。

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記者：黃小冰