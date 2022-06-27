【院舍疫情】多3間院舍現陽性個案　元朗松齡雅苑多4人確診

▲ （譚以諾攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今增1,873宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

歐家榮表示，新增3間院舍出現陽性個案，其中西貢通善壇安老院一名護理員確診，其6月25日發病並快測陽性，由於該護理員工作期間會與長者有埋身接觸，共9名長者別列密切接觸者。另外，黃大仙紫雲間沁怡護養院也有一名護理員確診，其在2樓工作，工作期間有穿足夠防護裝備，6月24日快測陽性，同日最後上班，有7名員工被列密切接觸者。

而元朗松齡雅苑，繼早前3樓3名院友確診後，再多2名院友及2名員工確診。兩名員工已打3針，涉及1名護理員及2名送餐員，分別在6月25日及26日快測陽性，涉事院舍3樓至今共5名院友確診，分別在4間房間，全部已打3針，大部分沒有症狀，各有9名院友及員工列密切接觸者。

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記者：黃小冰