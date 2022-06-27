【校長專欄】疫情下學生缺課　仁愛堂劉皇發夫人小學老師暖心家訪了解學生需要

▲ 仁愛堂劉皇發夫人小學在疫情下走訪學生屋企了解需要。

疫情來襲，令仁愛堂劉皇發夫人小學（劉小）面臨許多新挑戰，學生亦要嘗試全新的學習模式，部分學生或因家庭支援不足，而面對一定的學習困難。



四月是疫情高峰期，本校一位學生因長期缺課以致進度落後。兩位班主任及社工牽掛學生發展，均主動表示願意進行家訪，親身暸解學生缺課緣由，以期能儘快提供適切幫助。該學生居住地較為偏僻，幸而另一位居於附近的教師知悉後立刻前來相助，展現了同事間互助友愛的精神，家訪得以順利進行。

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在訪談過程中，老師和社工同事除了關心學生的學習情況外，亦關顧學生的生活現狀，如瞭解學生家庭是否有足夠的防疫裝備以應對疫情發展，盡心照顧學生的身心健康。



經過家訪後，學生能夠如常出席網課。在恢復面授課堂後，學習支援組安排教學助理入班，為該學生提供聚焦的學習支援。在各位老師和社工的幫助下，學生得以快速適應復課後的校園生活。

▲ 仁愛堂劉皇發夫人小學在疫情下走訪學生屋企了解需要。

由衷感激本校同事樂意在疫情高峰期間走出舒適區，於艱難時期展現出專業態度，時刻關顧學生狀況，主動為有需要的學生提供協助。同事們言傳身教，在劉小建立關愛共融的學習氛圍，讓學生愉快成長。

▲ 校長老師希望建立關愛共融的學習氛圍。

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責任編輯︰王明芳