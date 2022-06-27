【恢復通關】林健鋒馬時亨倡研設「商務通道」打通國際關　高官：金融高層有先例

▲ 新加坡過去曾與本港探討，設立「航空旅遊氣泡」，豁免隔離安排。（經濟日報資料圖片）

香港在疫情下，兩年多以來對內地和海外皆未能通關，嚴重損害香港的國際競爭力。香港與內地通關，短期內料難成事，可否有方法先略為打通國際關？

行政會議成員林健鋒對Topick表示，可選定數個疫情穩定的國家或地區，探討設立「商務通道」；財經事務及庫務局前局長馬時亨亦認為，「商務通道」可作為第一步，給予內地信心，「不會我們一開關之後，將疫情帶入香港，甚至影響內地疫情。」

抵港後檢疫 點對點接送

一位港府高官指出，設立「商務通道」，是香港打通國際關的一個可行方法。其實，港府去年也曾小規模試行，但只限於金融高層來港，即容許銀行、保險和證券業及上市公司的高層，抵港後於指定檢疫酒店或家居檢疫，但之前要提交工作行程，使用點對點接送服務等，金管局、證監會及保監局負責密切監察。

後來，有人批評為何只限於金融界，及後又因疫情再爆發，就沒有再推行。這個高官直言，最重要是有部門願意負起監察責任，「睇得緊」就可以實行。

▲ 行政會議成員林健鋒認同，可選定數個疫情穩定的國家或地區，探討設立「商務通道」。（經濟日報資料圖片）

初期設配額 搭專屬航班

林健鋒接受Topick專訪時表示，疫情持續2年半，他多次要求盡快恢復與內地「點對點」免檢疫通關，要持續爭取落實，至於恢復與國際正常交往方面，他認為探討設立「商務通道」可以是一個起點，「商務通道」的設立，要在「有共識、循序漸進」的前提下推行，因此，起初一定需要配額，要乘搭往來專屬航班，參與人士必須完成接種疫苗，並於出發前72小時取得核酸檢測陰性結果，才可起行。

候任醫務衞生局局長盧寵茂指上任後，爭取縮短入境檢疫期至5天或更短，林健鋒形容一旦落實有關安排，是有序放寬檢疫限制的起步點。

他期望李家超領導的新政府，7月1日上任後，在爭取與內地局部通關，打通與國際正常交往兩方面都做出成績。

馬時亨也向Topick指出，香港一直達不到與內地通關的要求，若一定要取捨，應先與海外通關，否則「兩頭不到岸」，但香港不能「中門大開」，因此設「商務通道」是可行做法，「全世界都開，你不開又是麻煩；但你開，你又怕，所以『商務通道』是一個好做法。」

▲ 財經事務及庫務局前局長馬時亨認為，「商務通道」可作為第一步，給予內地信心。（經濟日報資料圖片）

兼顧疫情經濟 兩全其美

他認為，「香港不會是『無掩雞籠』，也不會『躺平』，實施『商務通道』會有一定要求，例如需要接種疫苗，及在香港期間能夠知道行蹤，可以使用追蹤手帶等。」

馬時亨形容，「商務通道」正顧及中央政府和港府對疫情和經濟因素的考慮，是兩全其美的做法。他建議，香港應優先與最多商務交流的地方實施「商務通道」，例如新加坡、東盟的泰國、英美加澳以及印度等。

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記者：胡偉明