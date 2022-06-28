【勿揉眼睛】經常用力揉眼睛可致5大傷害　眼科醫生：眼紋散光加深視網膜受損

▲ 經常揉眼睛可致眼紋增多、散光加深、視網膜受損。

眼睛痕癢、疼痛時，不少人也禁不住去揉眼睛，希望有助紓緩但若經常揉眼睛，問題可大可小。台灣眼科醫生林于皓發文指出，揉眼睛除了會增加染疫風險，也有機會引致5大傷害，例如影響視力和皮膚狀態。

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林于皓醫生在「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」facebook專頁撰文表示，不建議大家揉眼睛，因為會為健康帶來多方面的風險。首先，揉眼睛可能增加染疫風險。一旦病毒接觸到身體黏膜，就有機會進入人體，故呼籲大眾勤洗手，勿用手觸碰口鼻。此外，揉眼睛還可能招致以下4方面影響，林醫生解釋如下：

散光加深：

過度揉眼睛會擠壓角膜，影響角膜屈度（平整度），導致散光度數增加。尤其兒童視力發展尚未穩定，更需要多加注意這個習慣。

眼袋增生：

長期揉眼睛會破壞皮膚彈性，造成鬆弛、老化，加速眼袋、細紋生成。

眼睛受感染：

萬一手不乾淨，容易導致眼睛受感染，例如出現結膜炎、麥粒腫（眼挑針）等。

角膜、視網膜受傷：

揉眼睛的力道太大，容易讓角膜受損破皮，嚴重時可能會拉扯到視網膜 ，曾接受眼部手術的人要小心。一旦過度擠壓眼睛，可能影響視力。

林醫生指，疫情期間，若發現小朋友有揉眼睛的壞習慣，林醫生建議家長順勢幫子女戒掉，如此一來，眼球健康亦多一道保障。

內容獲「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣