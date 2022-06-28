【校長專欄】老師一句話足以影響孩子成長　聖提摩太校長︰讓學生有更強生命力

▲ 聖公會聖提摩太小學田少斌校長認為，教育除了啟發學生的智性發展，也要重視滋養孩子的心靈。

老師工作繁忙，有時因專注事務，而遺忘了關注人的需要。老師一句關心慰問，一個微笑，一次伸出援手，一聲鼓勵；一舉手、一投足都影響著孩子的成長。

今日一年級男生「小樂」步進校門，手裡拿著朱古力脆圈遞給當值的呂老師。

呂老師可能考慮在自己當值，就用幾句簡短的語句向小樂表達︰

「不要客氣，老師不吃朱古力。」語調溫和。

小樂把零食放回書包；不消幾秒，又試著問多一次，「呂老師，你明明講過喜歡朱古力。」

老師依然沒有收下，但神情友善，「你請其他人吃吧。」

我心生好奇，忍不住上前問︰「小樂，你刻意帶回來送老師的嗎？」

「是的。專送給呂老師。」

「呂老師不要，你失望嗎？」

平日天真極爛漫的小樂竟低頭沒有望我，自顧自收起零食，搖頭表示「沒有失望」。

看著小樂的微表情，我猜他是有失落的，於是展開乒乓球式對話，嘗試引導孩子覺察自己冰山下的感受和觀點。這是薩提爾教育的對話脈絡。

「你專誠送給呂老師，我想……你一定很喜歡她。」

小樂點點頭。

「你喜歡呂老師甚麼呢？」

呂老師聽到我這樣問，也上前聽聽孩子怎樣說。

小樂想了一會，「她漂亮。」

我側身看呂老師，她散發著「精神為之一振」的氣場。

「除了喜歡呂老師漂亮，還有別的嗎？」

小樂站起來，若有所思。我試著幫他︰「呂老師教英語很好，你喜歡她的英文課，她令你英語成績進步，是嗎？」

小樂頭如搗蒜的示意「贊同」。

「你那麼敬愛呂老師，送她零食，這麼有心。如果我送人禮物，人家拒絕，會難過和失望。」我望一望老師，笑一笑示意。

我再說，「小樂，你可以試試請求︰『呂老師，你不吃零食的話，都請收下，這是我的心意。』」

小樂似乎難為情，便蹲下身來尋找學生證；忽然打岔說︰「找不著學生證，怎樣辦？」

多好的機會呢！就讓這對師生有交流的時間吧。在薩提爾成長模式，我們希望讓人與人之間有連結（Peace Within, Peace Between, Peace Among），將愛、關懷和價值帶進來。

「呂老師，你幫一幫他吧！」我說。

在旁的呂老師彎下身子，特別的親切，說︰

「你再試一試，細心多找一次，可能放在其他地方，欸，在這裡呢！真找到了。」

小樂開心極了，拍卡後，笑嘻嘻的樣子，似乎在說，「呂老師對我真好！」而老師的臉上，也閃躍被愛的陽光，如沐春風。

「記得跟呂老師說『謝謝』啊！呂老師那麼疼你。」

三年前我學習「薩提爾冰山對話」，經過不斷練習，開始容易產生自我覺察；透過冰山對話和互動，讓孩子和大人的心靈得到連結。教育，除了啟發學生的智性發展，也要重視滋養孩子的心靈，讓他們有更強的生命力去應對世界。

子樂笑臉向呂老師道謝，畫面只有十秒，但我相信，老師已感受到孩子純真的敬愛，小樂雖然失落於「呂老師沒有收下禮物」，他卻真切地體驗到老師的善待和親切。

愛，一刻，永恆。

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