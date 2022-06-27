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【胡亂採藥】迪士尼遊客疑為採藥亂摘野草　中醫：安全衛生程度有待商榷

醫生診症室 17:47 2022/06/27

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有迪士尼遊客疑為了採藥而亂摘野草，中醫認為安全及衛生程度有待商榷。

近日迪士尼出現採草人士，彷如古代的大夫上山採藥，引伸出一連串有關中藥材的疑問。「山上」的藥材可以煲湯水？為何古人都會上山採藥，現代中醫則以種植為主，甚至演化成今天的顆粒沖劑？草藥是否較顆粒沖劑更有療效？陳洛醫師將逐一為你解答。

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先不論山上的草藥是否都適合入藥，要採集合適的草藥必先考慮天時、地理、人和：採集的季節、氣候影響、土壤、水質、人為污染等等，採集後更要經過多項的篩檢和處理，最終才可作為藥材使用。聚所周知，香港近年的水源污染頗為嚴重，酸雨的問題亦影響土壤質素，基建所帶來的生態影響遠超想像，對於今天香港的「山上草藥」其安全性及衛生程度實在有待商榷。綜合以上因素，你仍認為生長在遊樂園的野草可以即採即煮嗎？

中醫中藥近年加速發展，中藥材更為普及使用，但礙於全球環境污染日益嚴重，野生藥材的數量和品質急劇下降，單靠上山採藥實在無法滿足市面對草藥的需求，因此現時較多的中藥材都是人工種植。香港中草藥的主要來源都是外地入口，由藥農種植、嚴密監控各項因素，再運送至藥商進行篩選和處理，包裝後才批發到本港。

時至今日，飲片（草藥）的使用率逐漸下降，取而代之為更方便使用和保存的顆粒沖劑。但原來普遍市民都不知道顆粒沖劑的製作方法，很多人都誤以為顆粒是草藥直接磨粉而成。其實顆粒沖劑都是先將原藥材煎煮後提煉而成，因此顆粒沖劑與飲片的差異僅在於煎煮方法，假若藥方中沒有需要先煎或後下的成份，飲片和顆粒的療效相差不大。

今時今日要在香港求診中醫並非難事，服藥方法亦較以往便利，市民無需自行猜度病情，更無需自行「上山採藥」。即使是養生食療，如有疑問，都應先諮詢醫師的意見。

撰文 : 陳洛 註冊中醫師

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