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【台式飲品】天仁茗茶飲品+配料卡路里檢閲　營養師推介4款低卡茶飲

保健美顏 18:17 2022/06/27

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天仁茗茶飲品+配料卡路里檢閲，營養師推介4款低卡茶飲。

港人熱愛台式手搖飲品，不過，多數茶飲的卡路里含量頗高，再額外添加邪惡配料如黑糖珍珠、芝士奶蓋等，熱量更隨時高於茶飲本身。

Aranth安曼營養、澳洲註冊營養師Ariel在Instagram發文，歸納人氣茶飲店「天仁茗茶」熱賣茶飲及配料卡路里，推薦4款低卡茶飲，並挑選類似口感的低卡配料，取代邪惡配料，降低每杯攝取熱量。

最新影片：

邪惡高卡

  • 鴛鴦奶茶 447kcal
  • 香芋奶綠 374kcal
  • 洛神冰茶 310kcal
  • 水果綠茶 270kcal

低卡可選

  • 菊花普洱 150kcal
  • 蜂蜜綠茶 154kcal
  • 913鮮奶茶 213kcal
  • 鮮奶綠 228kcal

邪惡配料替代方案

高卡邪惡之選 低卡替代之選
芝士奶蓋 布丁
白玉粉圓 奇亞籽
波霸珍珠 爆爆珠
芋泥 紅豆
海鹽奶蓋 麥皮
芋圓 三色蒟蒻
紅茶凍 仙草
椰果 蘆薈

點擊大圖查看熱量詳情

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落單健康貼士

以蜂蜜綠茶配芝士奶蓋的熱量而言，一杯已超500kcal。根據計算，攝取一杯連配料的600kcal茶飲，相當於吃下3碗白飯熱量。因此，除選擇低卡配料，Ariel亦建議，落單時可養成減糖習慣。因選7分糖（少甜）可減70kcal、半糖減100kcal，無糖更可減200kcal。

另外，可選鮮奶茶取代「奶精」奶茶，能減低反式脂肪攝取，有利心臟健康。

——————

內容獲「澳洲註冊營養師Ariel」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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