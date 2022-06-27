【台式飲品】天仁茗茶飲品+配料卡路里檢閲 營養師推介4款低卡茶飲
保健美顏 18:17 2022/06/27
港人熱愛台式手搖飲品，不過，多數茶飲的卡路里含量頗高，再額外添加邪惡配料如黑糖珍珠、芝士奶蓋等，熱量更隨時高於茶飲本身。
Aranth安曼營養、澳洲註冊營養師Ariel在Instagram發文，歸納人氣茶飲店「天仁茗茶」熱賣茶飲及配料卡路里，推薦4款低卡茶飲，並挑選類似口感的低卡配料，取代邪惡配料，降低每杯攝取熱量。
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邪惡高卡
- 鴛鴦奶茶 447kcal
- 香芋奶綠 374kcal
- 洛神冰茶 310kcal
- 水果綠茶 270kcal
低卡可選
- 菊花普洱 150kcal
- 蜂蜜綠茶 154kcal
- 913鮮奶茶 213kcal
- 鮮奶綠 228kcal
邪惡配料替代方案
|高卡邪惡之選
|低卡替代之選
|芝士奶蓋
|布丁
|白玉粉圓
|奇亞籽
|波霸珍珠
|爆爆珠
|芋泥
|紅豆
|海鹽奶蓋
|麥皮
|芋圓
|三色蒟蒻
|紅茶凍
|仙草
|椰果
|蘆薈
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落單健康貼士
以蜂蜜綠茶配芝士奶蓋的熱量而言，一杯已超500kcal。根據計算，攝取一杯連配料的600kcal茶飲，相當於吃下3碗白飯熱量。因此，除選擇低卡配料，Ariel亦建議，落單時可養成減糖習慣。因選7分糖（少甜）可減70kcal、半糖減100kcal，無糖更可減200kcal。
另外，可選鮮奶茶取代「奶精」奶茶，能減低反式脂肪攝取，有利心臟健康。
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內容獲「澳洲註冊營養師Ariel」授權轉載。
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責任編輯：張沛