【台式飲品】天仁茗茶飲品+配料卡路里檢閲　營養師推介4款低卡茶飲

▲ 天仁茗茶飲品+配料卡路里檢閲，營養師推介4款低卡茶飲。

港人熱愛台式手搖飲品，不過，多數茶飲的卡路里含量頗高，再額外添加邪惡配料如黑糖珍珠、芝士奶蓋等，熱量更隨時高於茶飲本身。

Aranth安曼營養、澳洲註冊營養師Ariel在Instagram發文，歸納人氣茶飲店「天仁茗茶」熱賣茶飲及配料卡路里，推薦4款低卡茶飲，並挑選類似口感的低卡配料，取代邪惡配料，降低每杯攝取熱量。

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邪惡高卡

鴛鴦奶茶 447kcal

香芋奶綠 374kcal

洛神冰茶 310kcal

水果綠茶 270kcal

低卡可選

菊花普洱 150kcal

蜂蜜綠茶 154kcal

913鮮奶茶 213kcal

鮮奶綠 228kcal

邪惡配料替代方案

高卡邪惡之選 低卡替代之選 芝士奶蓋 布丁 白玉粉圓 奇亞籽 波霸珍珠 爆爆珠 芋泥 紅豆 海鹽奶蓋 麥皮 芋圓 三色蒟蒻 紅茶凍 仙草 椰果 蘆薈

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落單健康貼士

以蜂蜜綠茶配芝士奶蓋的熱量而言，一杯已超500kcal。根據計算，攝取一杯連配料的600kcal茶飲，相當於吃下3碗白飯熱量。因此，除選擇低卡配料，Ariel亦建議，落單時可養成減糖習慣。因選7分糖（少甜）可減70kcal、半糖減100kcal，無糖更可減200kcal。

另外，可選鮮奶茶取代「奶精」奶茶，能減低反式脂肪攝取，有利心臟健康。

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內容獲「澳洲註冊營養師Ariel」授權轉載。

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責任編輯：張沛