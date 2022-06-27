【修例風波】涉油麻地投擲汽油彈　女侍應否認控罪受審

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5男女涉於2020年2月堵塞油麻地馬路並投擲汽油彈，隨後警方於他們租用的酒店房間內搜出汽油彈，以及再拘捕1人。6人早前被控縱火等罪，其中3人早前已認罪，餘下3人原定今（27日）於區域法院受審，2男改為認罪，還押候判，女被告則否認控罪受審。控方今於開案陳詞中指，有休班警員目擊5名被告縱火，於是尾隨眾人至酒店房，並搜出汽油彈。

涉案被告林天詠（20歲，女侍應）、莫熙陽（18歲，學生）、陳鴻輝（18歲）同被控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他們於2020年2月3日至5日期間，在油麻地Casa Deluxe Hotel某房間內，保管或控制10枚汽油彈、1瓶易燃液體等。林、莫另被控1項縱火罪，指他們於2020年2月4日，涉在油麻地彌敦道與甘肅街交界的一段車路犯案。

莫及陳鴻輝今於庭上承認控罪，案情指，2020年2月3日陳國強、林及莫在其中1次外出後，和陳鴻輝返回酒店房間。之後，陳鴻輝在該房間內聚集，而根據在陳國強與莫手機起回的照片顯示，他們隨後在房內製作汽油彈和改裝可攜式石油氣罐。

案情續指，警員另在酒店浴室套取了陳鴻輝的掌印，隨後拘捕陳鴻輝。至於早前被捕的莫在警誡下承認曾投擲汽油彈，及由陳國強出資予他購買酒店房間內的物料。

林則於庭上否認控罪，開案陳詞指，案發期間，即2020年2月2日至5日，6名被告租住 CASA DELUXE HOTEL1104號客房，用作犯案基地。除陳鴻輝外，其餘5人於同年2月4日晚上11時，將帆布、圍欄及其他雜物架設路障，阻塞交通。他們隨後又投擲了數枚點燃的汽油彈，焚燒路障。

開案陳詞續指，兩名休班警員目擊事件，於是尾隨眾人，並於加士居道截查及拘捕陳鴻基，隨後於他身上搜出涉案酒店的房卡。隨後警方在涉案酒店搜獲10枚汽油彈、2罐汽油、4罐噴漆等，並拘捕另外4人。林在警誡下稱，她當時只是跟隨男朋友陳國強到場，是陳國強和其他人放汽油彈，林未有參與在內。案件明（28日）續審。

同案的陳鴻基（24歲，無業）及陳國強（27歲，運輸工人）早前認罪，同被判監4年2個月，而劉智曦（17歲，學生）則判入勞教中心。

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記者：梁錦麟