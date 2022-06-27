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【污水陽性】沙田富嘉花園及觀塘秀茂坪邨等污水陽性　當局派逾20萬快測包

社會 16:38 2022/06/27

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(譚以諾攝)

政府今日（27日）表示，沙田及觀塘污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 

沙田區 — 美田邨、美林邨、富嘉花園、海福花園、金禧花園及美盈苑

觀塘區 — 秀茂坪邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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