【J2再出世】跟方紹聰拜訪古董收藏店 　黃嘉雯跌崩8萬古董瓷碗嚇到爆喊

▲ 因為弄崩古董瓷碗，黃嘉雯嚇到喊。

J2近日進行節目新改革。由方紹聰（奶仔）主持的《貧窮限制想像》逢周一和周二晚10點半播映。節目借屋邨出身的奶仔視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，體驗何謂奢華及昂貴的生活拓展視野。

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今晚播映的一集找來黃嘉雯（Carmaney）嘉賓主持，她跟奶仔拜訪一位古董收藏家「威斯霸王」，他的藏品超過3,000件，估值保守估計過億港元。奶仔表示Carmaney大學時期修讀歷史，切合今集主題。

▲ Carmaney雖然被索償8.8萬，眼濕濕之餘仍勇於承擔。（TVB提供）

Carmaney笑言聽到「威斯霸王」這外號，覺得有點浮誇，但不失隨性同豁達。節目中威斯霸王提到試過打爛古董，心痛之餘令他明白「做人一定要學識，失敗之後唔好去諗，向前走」。他的藏品不乏明清的瓷器，動輒都數以萬元計。

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就在介紹一個雍正年代的瓷碗時，一直都很小心的Carmaney，卻失手將瓷碗滑落地上，崩了一角。她嚇得花容失色不在講，更顯得不知所措。「威斯霸王」表露不悅，當場向攝製隊索償8.8萬元，哭成淚人的Carmaney面對壓力，今晚便知道她如何應對。

至於另一節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》走訪另類文化藝術工作者，今晚的主人翁Rika更加另類，她是一名繩縛師，曾經同日本著名攝影師荒木經惟合作。一般人會將「繩縛」同日本AV、「變態」、「色情」綑綁聯想在一齊，她笑言︰「啲人以為每一次縛都會發生性行為，屋企人以為我做啲唔見得光交易。」

▲ Rika（左）成為繩縛師6年，覺得被縛反而有種自由感覺。（TVB提供）

由一名朝9晚5，在公司幫老闆處理PowerPoint的OL，忽發奇想到日本學繩藝，如何令自己被縛，反而有種自由感覺？如何被其他藝術工作家歧視？Rika在節目中都會娓娓道來。