娛樂多元宇宙盡在Disney+ 7月不容錯過電影劇集盤點

影視串流平台逐漸成為我們日常娛樂的一部分，其中Disney+ 的迪士尼、彼思動畫、Marvel、星球大戰及National Geographic系列一向廣受大眾歡迎。但除此之外，Disney+ 當中還有Star這個品牌，推出了很多具娛樂性和多元化的亞洲娛樂節目，為觀眾提供更多選擇，踏入7月將會加入不少電影、劇集及綜藝等，以下將為大家盤點及推介精選節目。

Star品牌大眾精彩娛樂 獨家包攬本地亞洲人氣話題之作



Disney+ 其中一個品牌 Star 提供更多大眾精彩娛樂，包括電影、劇集、綜藝和動漫等，當中有不少是獨家原創內容，種類多元化，觀眾可根據喜好、時下話題之作選擇心儀或備受推薦的節目。



獨家串流上綫的香港電影如《濁水漂流》、《一秒拳王》、《怒火》或熱播的台灣愛情電影《月老》等，現正於Disney+ 熱播中，觀眾可感受華語電影的熱血和堅持，或細味男女主角間動容的愛情故事。

▲ 台灣票房高收愛情電影《月老》。

▲ 周國賢主演的熱血電影《一秒拳王》。

說起電影，絕不能錯過7月香港電影金像獎頒獎典禮盛會，共10套金像獎提名電影現已或即將登陸Disney+，除了熱播中的《梅艷芳》（導演版）外，其中榮獲12項提名的電影《梅艷芳》亦將於7月2日晚上9時30分獨家串流上綫，讓觀眾回顧香港樂壇傳奇梅艷芳的一生，從她在舞台上的光芒四射與灑脫，對映舞台下細膩的親情、愛情及友情經歷；獲得第38屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演和最佳編劇等7個大獎的《無雙》，由金像獎影帝周潤發和郭富城主演，劇力萬鈞，口碑載道。另外，由古天樂、張智霖和鄭嘉穎主演的《G風暴》、由鄭秀文和阿Sa主演的《聖荷西謀殺案》等題材多元的電影同樣會在7月陸續上綫，即使錯過了在戲院觀賞電影的機會，用戶亦可透過Disney+ 重溫當中的戲劇張力和藝術價值。

▲ 今屆金像獎大熱電影《梅艷芳》將於7月2日晚上9時30分獨家串流上綫，讓觀眾回顧香港樂壇傳奇梅艷芳的一生。

▲ 獲得第38屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演和最佳編劇等7個大獎的《無雙》，由金像獎影帝周潤發和郭富城主演。

集結台日韓劇集 全方位滿足各式觀眾口味



Disney+ 亦致力搜羅不同國家和地區的人氣節目和電影，為觀眾提供多元化的選擇，以迎合不同觀眾的口味。7月8日將上綫的台灣人氣青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，不少觀眾當時受疫情影響而未能到戲院觀看，現在正好透過Disney+ 觀賞這部人氣電影，感受療癒系作家「肆一」筆下的愛戀滋味。同日亦會上映獲第57屆金馬奬最佳攝影及最佳造型設計獎項提名的懸疑驚悚劇情電影《今宵多珍重》，一同解開主角的死亡真相。

▲ 7月8日將上綫台灣人氣青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，感受療癒系作家「肆一」筆下的愛戀滋味。

涵蓋日韓兩地的綜藝、電影和劇集的Disney+，當然也少不了引入大熱日劇和韓劇，其中由日本漫畫改編而成的劇集《明天，我會成為誰的女友》及《金田一少年之事件簿》於Disney+ 獨家上綫；加上深受全球動漫迷喜愛的《間諜家家酒》(SPY x FAMILY)及《夏日時光》(Summer Time Rendering)亦進駐Disney+ 串流平台，讓觀眾探索無盡的次元虛擬世界；由李鍾碩、潤娥主演的懸疑劇集《律戰江湖》 (Big Mouth)，以及由國民MC劉在錫、李光洙和俞利主持及挑戰的全新密室逃脫遊戲綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》(The Zone: Survival Mission)等亦即將獨家上綫，無時無刻帶給觀眾新鮮感和最新的娛樂享受。

▲ 由日本漫畫改編而成的劇集《明天，我會成為誰的女友》。

▲ 科幻懸疑動漫《夏日時光》(Summer Time Rendering) 亦進駐Disney+ 串流平台。

未來數月Disney+ 將會有更多精彩節目，想最快欣賞一連串的電影、劇集或綜藝，立即登記 Disney+ ：https://bit.ly/3yqODsu

(特約)