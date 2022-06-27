【恢復通關】民建聯今約見候任醫衞局長盧寵茂　指下任政府將積極研究「在港驛站」建議

▲ 候任醫務衞生局局長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

民建聯多名立法會議員，今日透過網絡視像約見候任醫務衞生局局長盧寵茂，談及本港未來抗疫工作和通關等議題。民建聯在會後表示，下任政府將積極研究民建聯所提出的「在港驛站」方案。

民建聯早前提出，研究和跟進在本港設立「在港驛站」，即在本地疫情基本受控和社區隔離設施收容能力許可的前提下，調撥部份合適的社區隔離設施，讓有意前往內地的本港市民作閉環式檢疫用途，並在完成檢疫後可以透過閉環通道直接前往內地，若檢疫期間確診的市民則轉送本地醫療單位跟進醫治。

民建聯建議，在「驛站」內應採用符合國家要求的核酸檢測標準，工作人員須一同接受環閉管理，並由內地衞健委參與管理及監督工作。另外，由入境處職員在「驛站」內替市民辦理出境手續，完成檢疫要求的市民可以乘坐閉環的跨境直通巴士前往內地。

民建聯坦言，現時由香港入境內地，需要先預約內地的「健康驛站」或金巴車票，兩者均是「一房、一票難求」；加上在內地檢疫期間，倘發病將無可避免會增加對內地的感染風險，以及為內地醫療系統帶來一定壓力。

民建聯希望，希望透過優化本港市民前往內地的檢疫安排，為便利通關締造有利條件。他們形容與盧寵茂進行了深入溝通，並得悉下任政府將積極研究民建聯所提出的建議。

另外，鑒於香港市民及旅客從海外到港的需求殷切，會議上民建聯亦建議新一屆政府可以研究優化海外抵港人士檢疫安排，妥善處理檢疫期長短的安排，以及提供足夠的檢疫房間，做到「精準檢疫」。

總結而言，民建聯期望新一屆政府可以妥善處理目前與內地通關和與海外通關事安排，讓香港社會在復常的路線上可以走得更好。

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記者：胡偉明