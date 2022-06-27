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【提防蚊患】上月白紋伊蚊誘蚊器指數二級水平為廣泛　今年錄得1宗外地傳入登革熱個案

社會 17:10 2022/06/27

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（資料圖片）

食環署今日（27日）公布，5月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為10.5%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。夏季炎熱多雨有利蚊子迅速繁殖，提醒市民須及早採取有效預防措施，防治蚊患。

署方指，在64個監察地區中，西環、筲箕灣及西灣河、西貢市、牛寮及木棉山、馬鞍山，以及荔景的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。5月份白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

食環署在今年分三期進行全港滅蚊運動，為期九周的第二期滅蚊運動已於4月展開，剛於6月17日結束。亦將於第二期滅蚊運動後，由6月27日起在全港推行為期三周的主題性防治蚊患特別行動，例如在個別建築地盤等強化滅蚊措施。

登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家已成為風土病，鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得一宗外地傳入登革熱個案，加上本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖。

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責任編輯：余思嵐
 

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