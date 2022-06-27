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【變種病毒】兩名女童疑染BA.4或BA.5　屬源頭不明個案

社會 17:10 2022/06/27

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳靜儀攝）

本港新增1873宗個案，包括1719宗本地個案及154宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增15宗BA.2.12.1，其中有3宗是源頭不明個案，分別居愛民邨建民樓、青山公路藍地段、居大角咀櫻桃街38號海桃灣2座的一家三口。

至於其他個案亦包括5宗與屯門卓爾廣場海港酒家有關個案，以及5宗涉及富泰護老安老院；另當局發現多9宗疑染BA.4或BA.5，其中3宗是本地個案，有2宗是源頭不明個案：

  • 6歲女童，居海逸豪園悅濤灣，於德望小學暨幼稚園讀K3，沒有打針，6月21日發病，6月22日最後上班，6月19日曾到黃埔新天地龍閣，其37歲父親亦確診，於新蒲崗太子道東友邦九龍金融中心工作，6月24日發病，日同快測及核酸檢測陽性，6月23日曾到新蒲崗景福街87號TC BISTRO，二人的其餘兩名家庭成員沒有染疫
     
  • 15歲女孩，居天水圍嘉湖海逸酒店二期，是香港中文大學校友會聯會張煊昌學校中三學生，6月22日發病，23日快測陽性

他表示，由於上述兩宗源頭不明個案均是與早前個案不相關，料社區已出現BA.4或5的傳播鏈。

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責任編輯：郭詩詩

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