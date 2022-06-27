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【娛圈有喜】與玄彬結婚三個月　40歲孫藝珍宣布懷孕做人母：會好好守護這個珍貴的新生命

娛樂 17:31 2022/06/27

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40歲孫藝珍宣布懷孕做人母。

韓國藝人玄彬與孫藝珍因合作電視劇《愛的迫降》定情而成為戀人，3月底二人舉行世紀婚禮，金童玉女拉埋天窗，獲得全球祝福。

今日（27日）更迎來一個喜訊，現年40歲的孫藝珍在社交平台上載一張花卉照片，發文報喜宣懷孕，快將榮升為人母。

【愛的迫降】玄彬孫藝珍今日舉行婚禮　燦爛甜笑：夫妻身份邁出第一步

最新影片推介：曾展望專訪

孫藝珍留言寫道：

你們都還好嗎？我過得很好。今天，我想和大家分享一個快樂的消息。新的生命來到了我們身邊。我每天也很興奮，同時很困惑，感受著自己身體的變化，但我很感恩。我一直小心翼翼，沒有先跟其他人分享，希望第一時間將消息帶給大家。我們會好好守護這個珍貴的新生命，希望大家身體健康，好好守護最珍貴的人和事。

翻看孫藝珍上月底帶愛犬到公園散步的照片，身穿白色長裙的她早已滲出孕味，上圍亦比之前豐滿，估計當時已有約兩個月身孕。當時已有網民留言問是否有了「蜜月BB」，不過未夠三個月怕BB小器未能宣布，如今不用再封嘴，獲得全球祝福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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