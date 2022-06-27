【教主生日】Anson Lo慈善限定店7大打卡位　FC會長︰盼回饋社會與港人同舟共濟

▲ 「教主」Anson Lo生日慈善限定店登陸朗豪坊，神徒必去影7大打卡位。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將於7月7日迎來27歲生日，Anson Lo盧瀚霆國際後援會正舉辦一連串活動慶祝「教主誕」兼做慈善。由即日起一連兩星期，於旺角朗豪坊會展開期間限定店，內有7大打卡位及發售期間限定產品，收益扣除成本，將撥捐10個本地慈善機構。

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Anson Lo盧瀚霆國際後援會正式啟動教主「慈善生日月」活動，第一擊由即日（27日）起至7月10日於旺角朗豪坊4樓中庭舉辦「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，全店以教主喜愛的粉紅色為主題，加上黑色型格襯托，設置了7大打卡位。

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1. 應援禮物盒：

展出不同造型之Little Anson公仔及教主親筆簽名手幅，相信每個神徒都想擁有。而在「禮物盒」當中，有新歌《King Kong》MV中眾人所爭奪的水樽，原來是《King Kong》MV的美術總監 Karson Liu得悉有今次慈善展，大方借出這個珍貴水樽作首次公開。

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2. 教主歌曲主題照片：

個人單曲封套相片配以粉紅色「Anson Lo」neon light。

▲ 場內中央位置結集教主出道以來的個人作品宣傳照，十分有氣勢！（陳淑霖攝）

3. 馬賽克牆：

集結1,800位神徒以「祝教主生日快樂」為主題的照片砌成，加上往年神徒的活動大合照以表達神徒對教主之愛。

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4. AR IG Filter︰

有教主兩首歌〈一所懸命〉及〈Megahit〉的跳舞動作，透過IG Filter可將你置身於教主身旁。

5. 教主獎項牆︰

教主去年度在頒獎禮成績理想，這圖片牆可回顧教主去年度所取得的個人獎項。

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6. 教主給神徒們的回禮——親筆信（公開位置）

7. 黑色型格襯托粉紅霓虹燈生日主題佈景板（公開位置）

13款教主生日應援周邊

在「Pop Up Store」當然不少得周邊產品，現場會出售13款「教主」生日應援產品，包括2款神徒專屬口罩、2款Little Anson大頭咕𠱸、側背帆布袋、教主慈善繪本、手幅套（附送 solo 手幅）、折疊式短傘及教主迷你燈仔，另會再度推出Cap帽、漁夫帽、耳環及口罩香薰夾。

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此外，場內設有2部扭蛋機，內有10款襟章，全是Anson Lo過往在MV及劇集中的造型，$100元可以扭蛋3次。而每位入場人士將免費獲得Anson Lo & Sontos Giving Day口罩套及AL2消毒酒精空瓶各一個。

所有收入將扣除成本後將全數撥捐10間本地受惠機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、 「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。

▲ 會長Annie拿起單眼款Little Anson大頭咕𠱸，非常可愛。（陳淑霖攝）

FC會長︰疫情下大家開開心心

Anson Lo盧瀚霆國際後援會（下稱FC）會長Annie接受TOPick訪問時表示，今年後援會希望舉辦屬於Anson和神徒回饋社會的活動，藉著Anson的生日去做慈善，「同大家一齊慶祝Anson生日，希望大家喺疫情之下可以開開心心。」

Annie特別提到場內的「馬賽克牆」，收集了有份參與應援的1,800位神徒相片，主題是祝教主生日快樂，再加上Anson的工作照、生活照及神徒大合照拼湊一起。有份參與的神徒們，一定要來尋找屬於自己的相片。而出名「寵粉」的教主今次也特意撰寫親筆信，以答謝神徒一直以來的支持，神徒在場內入口就可以見到！

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至於7月7日Anson生日當天，全港市民更可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。而碼頭的戶外廣告今天推出，尖沙咀碼頭及中環7號碼頭內和船內的主題佈置，將於7月2日至10日可以打卡。Annie表示，希望在疫情下與香港人同舟共濟，又得知不少神徒想延續去年的「教主碼頭」活動，故今年嘗試再辦。

多謝一班helpers、一直支持Anson和FC嘅神徒幫忙集資應援，令我哋有足夠金額舉行，為慈善出力大家都好開心。嚟緊仲有一些驚喜，係大家都可以參與嘅活動，大家要留意住我哋嘅公布！

記者︰林綺玲、陳淑霖