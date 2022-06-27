【慶回歸】歐家榮指社區的群體免疫有一定水平　料長假期疫情不會有爆發性上升

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳靜儀攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今增1,873宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

被問到疫情持上升趨勢，為何不收緊防疫措施，以及預計7.1假期後個案會否突破2000宗等，歐家榮表示，目前個案數字維持1500宗以上的水平，且隨著社交距離放寬，社區存在一定數量的傳播鏈，但上升趨勢目前仍受控，非每2至3宗便翻一翻的爆發性上升或垂直上升，呼籲市民盡快完成疫苗接種，即使疫情再升溫也可以預防死亡及重症；打針之餘也要謹守各種防疫措施，若有病徵也要盡快檢測，避免傳播與密切接觸者或其餘家人。

至於回歸慶祝活動會否令個案翻一翻，歐家榮稱，長假期間市民外出多，尤其過光顧餐廳和食肆便會增加感染風險，提醒市民外出做好防護措施，包括戴好口罩，有病徵時不要外出等，相信可以避免大爆發。他又認為，整體社區群體免疫有一定水平，料不會有假期後爆發性上升的情況，但有可能活動多令個案有所增加，會密切注視整體情況。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰