【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚

▲ 爸爸要加油！

隨著課程愈來愈深，很多家長為了小朋友都放棄自己的放鬆時間，當起孩子的家教，但求小朋友考得好成績，父母再辛苦都在所不惜，不過如果遇著小朋友學極都唔識，就難免激氣。

內地最近網上瘋傳一段短片，1名年輕的爸爸在鏡頭前哭到眼睛都紅了，原來他認真輔導現年讀小一的兒子數學一年，但兒子在考試時數學科竟然只考得6分，令他氣得流下男兒淚，而爸爸流淚的樣子被媽媽拍了下來。

最新影片推介:

據內地報章報導，這對住在河南省鄭州市的年輕爸媽，6月23日收到了兒子的考試成績，發現數學科只考了6分，好爸爸天天教兒子數學到半夜，沒想到1年來努力的成果竟然只有6分，讓費盡苦心的老公受不了，才會難過流淚。

▲ 崩潰痛哭。

有女網友留言指，原本兒子以前數學成績時好時壞，也考過4、50分或是8、90分，沒想到這次只考了6分，才會讓丈夫接受不了；而這名爸爸也氣得衝動說：「不管了不管了，辛苦都白費了，讓他自生自滅吧。」

影片一出即引發熱議，有網友指可能問題出在孩子夜瞓的問題上，「孩子還要睡覺的…晚上不睡上課睡覺更耽誤人家，畢竟爸爸比老師講的好的是少數」。

▲ 希望他的兒子能生性。

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責任編輯︰王明芳