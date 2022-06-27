【七一回歸】葉國謙料習近平親身赴港機會高　譚耀宗：相信未來兩、三日內公布細節

▲ 港區人大代表葉國謙。（資料圖片）

全國人大代表葉國謙認為，國家主席習近平親身赴港機會高，新華社「將出席」的說法，只因為本港疫情或出現變數。他表示，相信即使本地單日確診個案升至2,000至3,000宗，相信亦不會影響習近行程。

葉國謙指，除非確診數字出現大升幅，升至上1萬宗，若本港疫情並無出現突變，相信習近平親身來港迎接香港回歸25周年，已成事實。他說，主要官員早前確診，相信不會影響習近平的來港安排。不過，他預料，其行程一定較以往減少，不如香港回歸20周年般，在港逗留長時間，行程亦會較以往簡短。

葉國謙續指，國家領導人來港除了顯示對香港的關心及重視，亦有十分重要的意義，因為今年為香港回歸25周年，代表香港一國兩制已走到一半，並制定了《 港區國安法》及完善選舉制度，為一個很好的時間總結，以及及為香港下一步作出指示，展示出香港在中國共產黨領導之下，如何做好香港特色的資本主義。

全國人大常委譚耀宗則表示，目前不會評估或揣測習近平在七一親自訪港的機會，相信兩、三日內會正式公布細節，包括會否在香港過夜及有何活動，又指即使習近平即日往返香港和深圳，都是很簡單及方便。他又稱，官方《新華社》稱習近平會出席慶回歸活動，已反映中央非常重視香港。

譚耀宗指出，各方都期望國家領導人訪港可就「50年不變」行到中間時進行回顧，並就一國兩制的實踐及香港未來發展作出重要指示。他說， 「50年不變」只是特區成立時提出的數字，並不是「大限」，如果一國兩制行之有效，對香港好，亦獲市民支持，就毋須改變，關鍵在於一國兩制如何在健康正確的軌道上行穩致遠。

被問及香港是否已經人心回歸？譚耀宗認為，難以談論人心回歸是否已經足夠，過去幾年大家都明白，並不能只是強調「兩制」，其前提是「一國」，中央對香港有全面管治權，市民要慢慢了解，香港要按《基本法》辦事，注意國家安全，香港不能成為反共基地。

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記者：陳葆琳