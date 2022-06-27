【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥

▲ 藝人劉錫賢決心為未來太太減肥。

肥胖，是困擾不少都市人的問題，近年更有年輕化趨勢，不容忽視。有「肥仔賢」之稱的藝人劉錫賢，肥可謂是他的招牌icon，原來自27年前起他已被糖尿病纏身，後來更衍生至血脂、血壓高等慢性病，體重最高峰時達315磅，甚至令他患上抑鬱症。

隨着年紀漸大，他意識到身體機能慢慢走下坡，今年已登六的他決定扚起心肝，在未來太太的陪伴下，積極尋醫減肥，希望能健康地走更長的路。

▲ 藝人劉錫賢 20 多年前患上糖尿病，引致身體有「多高」問題，近年開始積極減肥。（湯致遠攝）

站於觀眾角度，肥嘟嘟、脹卜卜，是前亞視藝員劉錫賢的標記，每次看見他總是笑容滿面，毫不忌諱大家以「肥仔賢」來稱呼他。然而，有苦自己知，他其實早已想摵甩「肥仔」這稱號，無奈嘗試多次也不能成功。

在1995年時，偶然覺得心臟或是胃不舒服，有心臟病的父親就帶我去看他的專科醫生，做了全套檢查後，心、胃均沒事，唯一是發現患了糖尿病。那個年代大家對糖尿病沒太大了解及警覺，上網搜尋資料才發現，原來惹上糖尿病是件很差的事，因為成世會跟住你。這次慘了，自此就孭住個藥煲！

醫生解釋，原來劉錫賢父母均有糖尿病，且體形偏肥，他是家族遺傳，幸而只屬初期，可服藥紓緩。但後來年紀愈來愈大，他發現糖尿病引發的後遺症很多。

「人家說三高，我就五、六、七高，膽固醇、尿酸等，血壓高最嚴重。但年少輕狂，當時恃着自己仍20、30歲，一直有食藥控制，就完全沒戒口，最高紀錄血糖達16。」

身邊的朋友甚至比他還上心，不斷提醒他要多注意飲食及體重，可惜忠言逆耳，他繼續放縱。

「《我來自廣州》後經常去內地登台，一個活動做幾日並要留宿。當地人非常熱情招呼，試過最長留4日，一日食7餐，每餐都是超多餸。美食當前，如何能忍？最厲害曾一口氣吃4隻連皮的雞。體重更一發不可收拾，是有史以來最高紀錄315磅，非常誇張。」他笑說。

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幾度窒息近鬼門關

可是，在身體愈來愈脹、糖尿愈來愈嚴重的同時，肥仔賢也發現自己的行動開始變遲緩，甚至幾乎經歷「死亡」一刻。他說︰

「有次在家看電視時突然唞唔到氣，維持10幾秒，當時好驚，但沒事後就不以為然。後來有次回電台工作途中，在的士上再次唞唔到氣，不停想抓住車上的東西，窒息感愈來愈厲害，到回復正常呼吸後便立即去睇急症。」

他說醫生解釋窒息原因是心臟負荷不到，元兇都是肥胖，但自此他就患上抑鬱症。

一有甚麼頭暈身㷫我就去看醫生，胃有少少痛就驚是胃癌，醫生說其實我是患了恐病症。不停胡思亂想，不敢見人、不想食嘢，同事打電話叫我返工，我就找藉口告假，躲在家中完全不想外出，只想睡覺。最嚴重是睇笑片時，旁邊人在笑，但我一直在喊，甚至想過死，令我開始意識到自己的嚴重程度。

肥仔賢的體重更於短短3個月內由315磅跌至240磅，在他口中是「不似人形」，幸而仍有一班朋友及家人對他不離不棄。

「還記得當時我傻到問醫生，我是否會死？然後醫生就叫我明天帶媽媽一同來覆診，我以為自己死梗，原來他是想跟我媽說，你兒子患了嚴重抑鬱症。」而他不願接聽朋友電話，他們就索性找上門跟他聊天，讓他釋懷。可是慢慢回復心情後，他的體重再度反彈去到280幾磅。

感激朋友支持捱過抑鬱

「但經歷抑鬱後，讓我體會到身體健康的重要性，原來人是不能承受這麼多的病痛，壓力會很大。」於是他開始尋求不同方法去減肥，試過誤食減肥藥，令自己幾乎暈倒街上，又試過狂做運動，但因負荷太重傷及膝頭。

而且他年紀漸大，身體機能開始走下坡，非恒久運動未必能速見成效，就決定尋求中醫及營養師幫忙。

與平日分別睇中醫或營養師減肥不同，劉錫賢這次是二師同時會診，中醫從他身體內在機能入手，對症下藥調理，營養師就集中督促他飲食、運動及生活習慣方面，雙管齊下。

醫師認為我的肥胖是來源性問題所造成，我身體虛實夾雜、氣血欠順，陽氣弱之餘，連胃、脾、腎、心臟的氣都弱，基本身體運作已差。而且我常飲凍飲，有痰濕、體寒有風，局部血液循環不順，需先正氣強化身體。加上我常處於緊張狀態，要好好調理氣機，改善吸氣，再提升消化系統及排走垃圾的能力。

他笑言過去亦曾看過不少營養師，最怕他們叫他戒乜戒物，或叫他自己煮飯。

「我是『無飯』家庭，試問我如何煮呢？幸而近來看的營養師知道我平日是吃外賣為主，就每日幫我research附近有甚麼餐廳，再看看餐單上有甚麼食物適合我，令我就算吃外賣也可吸收足夠營養，又不會傷害身體。」

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再遇良緣同度難關

不過更幸運是，肥仔賢於幾個月前認識到「未來太太」Ievan，令這幾年經歷失婚及喪母傷痛的他，有了新的人生目標。

4年前離婚，我放縱自己，去年母親離世後我心情更差。後來遇到Ievan，她很照顧我，願意陪我睇醫生，對我身體狀況及病情很了解，放工後又會回家煮飯，我有20年沒吃過住家飯了，哈哈！

▲ 數月前他於一次生日活動上認識女友，並決定今年 12 月拉埋天窗

他笑說，準劉太本身也是個崇尚健康的人，之前會食素，但為了遷就他，會陪他一起跟營養師的餐單進食，實行「夫唱婦隨」，飯後又會陪他去散步。現時他的體重已減至240磅左右，空腹血糖由之前的9降至5.6mmol/L，總膽固醇亦由5.5降至4.2mmol/L。早前上TVB的《思家大戰》節目，也明顯見到他瘦了一個圈，且精神不錯。

瘦了後，人的確輕鬆了，多了份起勁。

他更勸喻有肥胖問題的朋友，就算三高開始年輕化，也不要害怕這問題，應趁早去求醫，積極面對。

「賺錢本應為養家，千萬別學我賺錢是為了看醫生。糖尿病跟了我27年，花費我無數積蓄，我跟太太說笑，如將27年的錢加起來，或許已夠在貝沙灣買兩層樓了。多年來我減肥的原因都不同，以前想出鏡更靚，但現在純粹簡單的想身體好。以前亦沒有為任何人，但現在多了個更大的目標，因為太太跟我說，身體健康我們才可以long-lasting。」

中醫營養師二師會診 應着眼患者心情

註冊中醫師潘子剛認為，要治好肥胖症首先應了解患者的「來龍去脈」。「中醫角度，肥胖可說是一種病，但亦是身體退化，提早了的退化。肥胖有分基因性或後天性，如有些人會中年發福，或是女性在生BB後暴肥，要先分清楚是哪一類。」

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加上年紀亦會有影響。「年輕人新陳代謝高，即中醫所謂的陽氣充足，就算暴飲暴食後，如能做充足運動，都可以很快消耗掉。但隨住年紀增長，加上工作壓力、休息及內在功能退化，除導致肥胖，還會影響內循環、脂肪代謝、體能及心血管負擔等問題。」

潘醫師強調，診治方法首先應從患者的生活習慣着手。

有些患者非懶去減肥，而是沒有力氣做運動；或有些人是工作過度緊張，令腎上腺素透支、內臟燃燒及分解脂肪能力全部降低，反而要先放鬆才能減肥。

用中藥方面，就會着眼於正氣強化及提升消化系統功能，幫助排走體內廢物。

留意微細飲食習慣

他亦提醒患者在飲食習慣上要多加留意，因往往減肥失敗，就是忽略了這些細微因素。「首先應戒凍飲，因寒冷會令內臟中的經絡、血氣收縮，令脂肪不能流走。進食速度也要減慢，因咀嚼時間愈長，能令唾液及消化液分泌增加，減輕胃的負擔。慢慢咀嚼也是傳送至大腦的訊號，通知它你正在進食中，喚醒飽肚感。」

註冊營養師鄧啟科（Kaufhold）就指，他亦會先詳細了解患者身體狀況及生活習慣。「無論是睡覺、大便、煙酒、服用西藥等習慣，或是減肥原因，都要知得一清二楚，分析哪部分出問題，並與患者研究最適合的解決方法。」

而在二師同步診治肥胖症過程中，中醫及營養師亦需互相配合。

「坊間有不少吃沙律減肥的建議，但中醫角度上，蔬果是有干擾排濕能力，特別是白烚或生冷的，會偏寒。很多肥胖人士是內臟寒濕，所以我們會建議患者可改為吃減油的炒菜加薑等。又例如白飯，減肥可能會建議戒澱粉質，但中醫學上飯是健脾胃，可改吃紅米、糙米飯，或減少分量來應對。」Kaufhold說。

而且潘醫師及Kaufhold都認同，患者的心情才是最重要。

減肥是一場持久戰，要捉緊既定的原則同時，亦應選擇一個舒服及可控的做法。這是一世的任務，不違反身體意慾性的減肥方法才有用，才會最穩定，極端的方法只會事倍功半，令磅數隨時反彈。

記者︰黃依情