為何需要選擇註冊加拿大移民顧問(RCIC)處理簽證及移民申請？

擁有多年海外升學及簽證申請經驗的Venus Ng為廸昇移民諮詢服務總監,亦是少有駐港的加拿大持牌移民顧問(RCIC:710215)。Venus表示,香港處理當地簽證申請,毋須考獲牌照,因此坊間有部分移民顧問未必是「加拿大持牌移民顧問」(Regulated Canadian Immigration Consultant,下稱RCIC)或相關資格,因而導致服務質素參差,出現良莠不齊的情況。



即使部分移民公司在海外設有辦事處及RCIC,但他們未必明白港人文化背景及需要,因而在處理簽證申請的過程中難免出現雞同鴨講的情況。由於Venus是土生土長的香港人,曾留學及居住於溫哥華和多倫多兩大熱門城市,畢業於著名學府多倫多大學,並入籍成為當地公民,因此對於港人的文化及需求有著深切的了解。



回港後的Venus因著工作關係,經常接觸到不同簽證文件和表格,於是毅然考取RCIC的專業執照,發展所長,為客戶提供專業且貼心的留學及簽證服務。她解釋,不少客戶在申請簽證時,面對繁瑣的移民政策及法律條文,往往感到不知所措,繼而選擇聘請移民顧問為其代勞。可是,客戶選擇移民顧問時往往忽略一個重點——究竟該顧問是否能合法地為其處理簽證申請。



Venus表示,就加拿大法律而言,只有加拿大律師及RCIC方可合法地有償辦理簽證和移民,而一般透過非持牌移民顧問遞交申請均被稱為Ghost Immigration Consultant,客戶的權益可能無法得到保障。



案件分享:加拿大史上最大移民欺詐案



Venus以加拿大史上最大移民欺詐案為例,指出案中主謀為無牌華人移民顧問王迅,案中最少1,082人受牽連而失去當地簽證或公民身份。過程中,加拿大邊境服務局(Canada Border Services Agency, CBSA)對王迅的1,677位前客戶進行審核,其中609位永久居民再也無法入境加拿大;221名獲得加拿大國籍者將被剝奪其公民身份;而252人通過其他程序而失去其身份,包括自願放棄其永久居留權或公民資格。



儘管不少涉案人士聲稱被「無良中介」所騙,其中一名涉案人士的律師安德魯•佛羅迪卡更指責事件為「移民顧問欺瞞無知的客戶,他們的客戶甚且不知道這家公司是無牌經營。」然而,根據加拿大《移民法》及《公民法》,但凡申請時涉及任何造假的情況,即使已取得永久居民或公民身份,其身份亦將被撤銷。



另一宗案件發生在2017年,多倫多報紙Toronto Star報道指,57名中國移民申請被拒,而理由是因為申請人使用了未獲授權(Authorzied)的中介代理。加拿大移民局對此的明確官方說法「does not deal with non-authorized citizenship and immigration representative in Canada or from abroad」。



Venus重申,兩宗案件均反映聘用無牌移民顧問的嚴重後果,以及使用認可加拿大持牌移民顧問的重要性。而在加拿大被授權有償代理移民、留學、簽證的專業人士包括:



• 加拿大持牌移民顧問(RCIC, CICC Member)

• 加拿大律師協會會員(Law Society of Upper Canada Member)

• 加拿大魁北克公證人協會會員(Chamber des notaires du Quebec Member)



甚麼是加拿大持牌移民顧問(RCIC)?



加拿大持牌移民顧問(RCIC)受加拿大移民顧問學院(The College of Immigration and Citizenship Consultants,下稱CICC) 監管並授權。CICC是在加拿大聯邦政府和加拿大聯邦移民局資助和監督下成立,是對加拿大移民顧問進行規範和管理的專門組織和行業協會,亦是加拿大移民局唯一認可的加拿大認證移民顧問能合法為移民申請者提供簽證服務。此外,只有RCIC方可使用CICC的標誌,而任何成員以外的人使用該協會的標誌均屬違法。



為何要選擇加拿大持牌移民顧問?



要成為RCIC必須具備專業的移民法律知識及申請經驗。而CICC會為RCIC提供一系列的相關學習課程及考核。此外,CICC更會定期評估和審計RCIC的執業情況和經營情況,以保障其合規經營。同時,RCIC必須購買專門職業責任保險 (Professional Liability Insurance),用作彌補因出錯而帶給移民申請者的損失;若發生任何欺詐及欺瞞申請者的情況,RCIC的牌照將被吊銷。同時,監管機構亦會替申請者提供法律支援,使申請人能得到充分的保障。



可是,當申請人以非持牌移民顧問作為代理,而簽證申請出現任何問題,一切後果均由申請者自行承擔。相反,CICC會員可為申請者向加拿大聯邦移民局提交申請,並在過程中代表客戶與移民局接洽。而移民局並不接受任何非CICC會員所提出的上訴及解釋。故此,選擇持牌的移民顧問作咨詢及簽證申請,自然會得到相關的保障。



CICC設立的主要目的是確保每一個加拿大移民、留學或簽證申請者的利益不被非法的移民公司或個人所侵害。根據加拿大移民局的要求,只有具備移民代理資格的移民律師或持牌移民顧問才能合法有償地代理移民及留學服務。至於一般中介代理,即沒有獲加拿大官方授權認可資格人士,實際上只能充當中間人,不能直接代表申請者向加拿大移民局申請辦理留學、簽證,包括旅遊簽證,也不能向申請人合法地收取代理費用。



Venus透露,要成為RCIC必須過五關,斬六將,並非隨便可考獲的專業資格。她指出,要成為CICC註冊移民顧問,首先必須是加拿大永久居民,而每位RCIC必須要通過包括法律在內的9門課程及測試;語言水平方面,以雅思試學術類為依據,而聽寫讀講4份測試皆不得低於7分(聆聽需8分);同時,考生必須通過無犯罪記錄審核,才具備參加CICC的考試資格。



Venus續指出,即使成為CICC會員後還須完成一系列的PME課程和每年最少16小時的職業教育課程CPD,確保滿足CICC章程和職業道德守則。此外,每名通過考試的移民顧問必須繳納相應的職業保險(Errors and Omissions)才可獲得加拿大註冊移民顧問的牌照及其執業資格。有關保險由顧問本人支付,而保險受益人則為客戶。若註冊移民顧問在從業過程中,任何行為招致客戶受損,將有保險公司進行理賠。而當客戶獲得理賠後,保險公司會根據相應情況而重新評估該顧問的保險金額。與此同時,CICC的紀律委員會將對該顧問的行為進行評估,根據情況作出處罰或吊銷牌照。



近年業內不少中介代理打著移民留學的名號或DIY成功申請者,不時吹噓其申請程序的成功,甚至網上教學、自制教材,但Venus強調,每宗申請個案及背景不一,不宜一概而論,並形容有關言論不負責任,只因申請成功,當然沒有問題,但當申請失敗時,申請者欲哭無淚,投訴無門,從此出現拒簽記錄。



Venus表示,這些無牌中介代理與業餘DIY教學者大多避而不談自己有否合法的移民執照或提供諮詢的資格,更甚者會收取高昂服務費用,但他們卻毋須承擔任何風險和法律責任,亦沒有保險賠償保障申請人。故此,她衷心奉勸申請者,不要貪便宜而僱用一些無牌中介或聽取一些業餘人士的意見,「你的簽證枇核與否,其他人毋須付上任何責任;反之,倘若申請失敗,你將蒙受拒簽記錄的後果,而將來的簽證申請亦會受到影響,屆時後悔莫及。」



聘用未被認可的移民中介代理的代價



Venus指出,如果加拿大移民部發現申請者使用未被認可的中介,將會拒絕受理其申請且作出調查。如中介在申請中,提交任何虛假文件,申請人將觸犯加拿大的移民法,被列入移民部所謂的「黑名單」,導致5年內不能再提交相關申請。



另外,業內有中介以「不成功,不收費」的名號作招徠,但Venus解釋,加拿大法律規定禁止誤導客戶,而CICC亦明文規定禁止使用「不成功不收費」的條款作招徠。她重申,加拿大移民法是由一套既複雜且嚴謹的法律、政策、程序規定和闡釋組合而成。當中的《公民法》與《移民法》及其適用法規近600條,以及其他規定和解釋將近編成千頁的文本。沒有充分的了解和實踐,容易斷章取義,引致申請者蒙受巨大損失。



再者,RCIC所購買的疏忽保險(以最高100萬加幣的額度)彌補因出錯帶給消費者的損失。如發生欺詐情況,CICC將為消費者提供免費的法律支援。當協會接到申請人對RCIC的投訴,案件將交由紀律委員會依法執行。因此,Venus衷心建議申請人僱用持牌顧問處理簽證,以免浪費時間。



加拿大升學及移民博覽會 2022/23

(免費入場,名額有限,必須預先登記)

廸昇集團於7月2日(星期六)下午1至5時假九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓903室舉辦加拿大升學及移民博覽會。由全港唯一駐港註冊加拿大移民顧問(RCIC)及加拿大教育專家主理,屆時亦有多間加拿大院校代表親臨,即場招生及報名;而部分院校更可免其申請費及設有獎學金計劃。



溫馨提示:

參加者攜帶以下文件進場,可獲優先處理與學校代表會面

1. 所有學歷成績

2. 護照(副本)

3. 英語試成績(IELTS/DUOLINGO)-如有



名額有限,報名從速。登記網址:https://www.risesmart.com.hk/2022/06/19/julyexpo/

今天的選擇,成就明天的自己。

相信未來,相信自己,廸昇集團。

如有任何爭議,廸昇集團保留最終決定權。

