【音樂會】8組女性音樂單位聯手開騷　雷深如：女生可以很強大

▲ 集結8組女性音樂單位演出。

近年不少女音樂人湧現，可兼顧不同崗位，更能獨當一面。集合8組火紅女性唱將音樂會《The Ladies In Red》，便邀來8組音樂女單位，一連兩晚show off她們各自獨有的音樂世界。

創作總監的康家俊康家俊說：「《The Ladies In Red》源自Chris de Burgh〈The Lady In Red〉一曲，歌曲是對女性美麗又自信的讚美，但『Red』一字，在這次音樂會中，更有『火紅』的音味，今次找來的8個單位，都是香港現今樂壇中火紅又出色的單位，很想藉著這次演出，讓更多人認識她們。」

兩場音樂會演出單位分別有CHOR鍾楚翹、FIESTER、Jamie章尾而、雷深如 J.Arie、Anna hisbbuR、CHANKA 陳嘉、iii及WHIZZ。

▲ J.Arie是演出單位之一。

身為女性，各人都有不同的感受，CHOR指出道：「我都鍾意自己女仔身份，雖然好似成日會有麻煩嘢，但做男仔都會有自己麻煩嘢，所以都會欣賞自己係女生。」

iii則有不同看法，她說：「我哋每個人都唔可以選擇自己嘅出身，嚟到世上先知係男定女，所以我會Focus睇返身為一個人喜唔喜歡自己，學習點同自己相處同愛自己，呢個係一生人嘅課題。」

面對著女生的身份，Jamie道：「我本身唔在乎人哋對我嘅批評或眼光，如果對我好，我會吸收、攝取，但純粹只為發洩，我就會Bye Bye！」WHIZZ的主音王雨山說：「如果係表演就會好在乎，會預備自己做到最好，如果平時出街或交流，我就唔係好理人哋點睇，因為只有表演時你先需要focus到我身上，日常生活想做返自己。」

身為表演單位之一的J.Arie表示：「而家女性比以前更夠膽做一啲out of外界認知範疇的事，例如女生音樂唔只限於情歌，楚楚可憐，扮演受害者，我哋都可以好強大，追求自己覺得啱嘅嘢。今次8個單位，各自有好鮮明嘅Direction（方向），以Band為例，以往女仔Band香港好少，而家有好多，今次就有FIESTER同WHIZZ，係一個好開心嘅局面，我都好想演出後留低睇Show。」

陳嘉也十分認同：「大家個vibe好唔同，音樂風格都好唔同種類，呢個音樂會應該好多嘢聽，我都好期待會欣賞到好多唔同嘅元素。」

▲ 樂隊WHIZZ。

今次多個單位將有不同的合作，Anna hisbbuR一聽到可以Crossover，即想起曾與她合唱〈Someday My Prince Will Come〉的陳嘉，搞笑道：「我同陳嘉講可以唱Blackpink，不過唔知呢，大家要買飛嚟睇！」 Anna hisbbuR更指，香港樂壇實在需要更多的聯乘合作，才可以有多一點力量。

為了今次音樂會，各個單位都有作出不同的準備，FIESTER的主音Alison笑言：「我哋會有兩個環節，一個係塑身，第二個環節係我哋會重新認識過去創作過嘅咁多首歌，因為都想試下用而家嘅心情，去聽返初出道時創作嘅作品，聽返原來有第二個感受。呢個都係我哋嘅學習過程，可以搵返我哋初心。」

最新影片：曾展望訪問