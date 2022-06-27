【澳門疫情】澳門確診增至357宗　60歲女患者胸部雙側肺炎情況穏定

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澳門增至96宗核酸陽性個案，累計357宗個案，當中269人列為無症狀感染。

今輪疫情目前共分為10個群組，8個有一定聯繫，其中艷麗大廈群組有137宗個案佔最多，達昌大廈群組就有84人。昨日新增的順利樓群組發現與四季名店群組相關，2個群組亦與達昌大廈群組有關。 截至下午3時，第三輪全民核酸檢測共有16.2萬人參與，當中1萬人結果確認為陰性。政府新增9個核檢站點，亦從各部門調派人手到核檢站點協助。

其中，1名60歲女性，為長期病患者，已接種3劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，驗血及胸部CT進一步檢查顯示雙側肺炎，經肺科會診後，即給予對症治療及新冠肺炎抗病毒藥物治療。該名女性列為重症個案，現時情況穏定。

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責任編輯：余思嵐