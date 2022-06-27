【中環槍擊案】警指多6人被捕尋獲1車　涉案手槍仍下落不明

▲ 中區開槍案最新進展及三宗管有仿製火器案件。(黃傑偉攝)

警方今日（27日）表示，本10日中環開槍案再拘捕6名男子，亦找回涉案的其中一架車，但暫時仍未起回涉案的槍械，亦未確定槍支來源。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，中環雲咸街在本月10日發生槍擊事件，相信源於兩個幫派因為毒品利益引起仇殺，今早再拘捕6名涉案人士，屬於當日開槍幫派人士，包括車主、乘客、司機及負責燒毀車輛人士，現共拘捕16名人士，當中2名為本地人，其餘為非華裔人士，年齡介乎22至43歲。警方今早在八鄉再尋獲其中一部涉案車輛，涉案5部車輛仍有一部未找到。被捕16人，當中8人被以企圖傷人及管有攻擊性武器檢控，6人扣留調查，另外一人擔保外出，及1名須核實身份。

警方對鬧市開槍案件高度關注，連日跟海關及入境處展開多次黎庭掃穴行動，突擊搜查行動超過2,270多次，包括掃蕩遊戲機中心麻雀館等夜店，拘捕1,088人，涉嫌傷人、藏有攻擊性武器及販毒等。

警方根據情報，新界南總區連同新界北總區及西九龍總區探員，今早突擊搜查多個住所，破獲3宗涉及管有仿製槍械案件，拘捕3名年齡介乎17至44歲男子，涉嫌管有仿製槍械及攻擊性武器，共檢獲38支仿製槍械，8把刀、1支伸縮警棍、一批防毒面具、反政府標語旗幟及報章。

新界南總區重案組總督察陳家瑩指，早前發現有人於網上發售防毒面具及濾罐等武器，經調查後鎖定一名涉案17歲學生，並於今日清晨展開拘捕行動，在被捕人家中搜出一批證物，包括氣槍、伸縮棍、摺力、摺鎚、防毒面具及濾器，以及一批標示光時旗幟及反政府口號報章，仍追查物品來源，及背後有否人士操控少年犯案，被捕人仍在扣查中。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎指，今日清晨突擊搜查天水圍一個住宅，檢獲9支經改裝氣槍，包括3支長槍、6支短槍及18個彈匣、3把軍刀、1個防毒面具及濾罐、及兩張反政府標語旗幟，拘捕一名23歲報稱無業男子，涉嫌管有仿製槍械及藏有攻擊性武器，檢獲槍械將交專家檢驗。

西九龍總區重案組總督察李木易指，經過深入調查及情報分析，鎖定一個深水埗單位，於單位內檢獲一批證物，包括9支長槍及18支短槍，共27支仿製槍械、56個彈匣及3把軍刀，拘捕一名44歲男子，報稱送貨工人，現正拘留調查中。

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記者：黃傑偉