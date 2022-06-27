【打擊走私】海關於東涌碼頭檢272公斤走私高價食材　6名涉事男子登快艇逃向內地水域

▲ 海關檢獲約27公斤懷疑走私高價食材，估計市值約54萬元。（海關提供）

香港海關今日（27日）進行反走私行動，在東涌一帶水域偵破一宗涉用快艇走私的案件，檢獲約272公斤懷疑走私高價食材，包括鮑魚及冷藏魚類，估計市值約54萬元。6名涉事男子登上快艇並高速駛向內地水域逃去。

海關表示，近日透過雷達監控系統進行偵測，發現東涌一帶水域有可疑活動，遂於今日凌晨到展開反走私行動，期間發現一艘沒有開啟航行燈的可疑快艇駛向東涌發展碼頭。其後，一輛輕型貨車到達碼頭，貨車男司機和快艇上的5名男子將貨車上的貨物搬上快艇，懷疑正進行走私活動。海關人員隨即採取行動，惟6人迅速登上快艇並向內地水域逃去。

海關表示，行動中共檢獲16箱、共約272公斤的懷疑走私高價食材，包括鮮鮑魚和冷藏魚類，並扣查懷疑涉案的輕型貨車。海關又強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑走私活動。

▲ 疑涉案的輕型貨車。（海關提供）

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責任編輯：黃悅晴