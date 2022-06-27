【禽流感】江西贛州現H5N6個案　58歲男患者情況危重　

▲ 衞生署衞生防護中心表示，正密切監察相關個案。（資料圖片）

內地江西贛州新增1宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，衞生署衞生防護中心今（27日）表示正密切監察，再次呼籲市民不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

衞生防護中心表示，該內地個案涉一名居於江西贛州的58歲男子，於發病前曾接觸來自市場的禽鳥。他於6月2日出現病徵，並於6月5日入院接受治療，現時情況危重。自2014年至今，內地衞生當局通報共79宗人類感染H5N6個案。

衞生防護中心提醒，市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場；探訪親友時，留意是否有散養家禽；切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便；到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。中心又說，市民從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方。

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責任編輯：黃悅晴