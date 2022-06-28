【飲食速遞】Check In Taipei尖沙咀2300呎旗艦店　主打新派台式菜+創意甜品

▲ 台灣菜Check-In-Taipei登陸尖沙咀海港城。

喜歡台灣菜的朋友有福了，中環人氣台灣餐廳Check In Taipei正式登陸海港城！新旗艦店位於尖沙嘴海港城港威商場，佔地約2,300呎，可容納86個座位，餐廳主打新派台灣菜式及創意甜品，更提供一系列海港城分店限定的菜式！

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新店限定菜式

▲ 大阪燒海鮮蛋餅。(張懿慧攝)

Check In Taipei海港城分店的餐牌加入很多限定菜式，熱食菜式包括「咖喱起司吉列蝦蛋餅」、「大阪燒海鮮蛋餅」、「法國鵝肝牛舌芯牛肉麵」、「沙爹牛肉麵」、「花膠魯肉飯」、「巨大牡丹蝦蟹蓋麵線」、「三杯片皮鴨胸刈包」及「軟殼蟹麻婆豆腐撈麵」

老闆Jacky指，蛋餅菜式用上兩隻鴨蛋製作，因為鴨蛋的蛋香較濃郁。當中「大阪燒海鮮蛋餅」更是海港城分店限定，利用蛋餅作「pizza底」，再放上日常大阪燒的材料。

▲ 花膠魯肉飯。(張懿慧攝)

而「花膠魯肉飯」有別於傳統的做法，他們以豬皮代替豬油，既可減少油膩感，同時充滿香味及膠質。「三杯片皮鴨胸刈包」則是片皮鴨及三杯雞的概念而成，用上三杯汁慢煮鴨胸，猶如吃片皮鴨卻有三杯雞的口味。

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首推創意甜品

▲ 手工鳳梨酥麻糬蛋撻。(張懿慧攝)

新店亦推出一系列創意甜品，包括奶奶麻糬限定新口味——「抹茶奶奶麻糬」、「杏仁豆腐刨冰」、「鐵觀音法式燉蛋」、「芋泥提拉米蘇」及首創「手工鳳梨酥麻糬蛋撻」。

「杏仁豆腐刨冰」是香港首度推出的台灣甜品，當中的杏仁豆腐用上南北杏粉，如同豆腐花般，刨冰下則是無糖豆漿，再配上紫糯米、珍珠、綠豆及薏米。「鐵觀音法式燉蛋」則用上鐵觀音的茶葉去烹調，帶有重重的茶味。

不得不提的是海港城限定的「抹茶奶奶麻糬」，用抹茶粉製作，再配上黃豆粉，老闆指麻糬特別之處是用上木薯粉而非糯米粉，因此會吃到「QQ的口感再從口中溶化」的感覺。

最後是首創「手工鳳梨酥麻糬蛋撻」，把台灣著名的鳳梨酥及香港最多人喜愛的蛋撻混合而成，利用鳳梨酥的皮，內含土鳳梨餡、麻糬及蛋，帶有半台半港式的感覺。

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特色打卡位

店舖用台灣直送食材之外，也招聘了數名台灣籍店員，猶如讓大家體驗一趟台灣之旅，帶來更多親切感。Check In Taipei現已成為全港首間台式餐廳使用瑞典Nordaq環保過濾水器，及海港城第一間餐廳使用。以獨家取得專利過濾器淨化自來水，有效去除雜質及異味，同時保留天然鹽分及礦物質，大幅減低瓶裝水的使用。每位客人只收取$8收費就可以無限享用Still或Sparkling水。

新店舖的設計把台灣文化融合之餘，又有現代感，令每一個角落成為打卡位。室內設計方向以北歐風格為主，多種粉紅色tone配上藍綠色點聚帶出簡約現代感。

CHECK IN TAIPEI 臺北棧

地址：尖沙咀海港城港威商場二階2204-6號舖

電話：3595 0995

營業時間：中午12:00-晚上9:00

了解更多: 網頁 /FB：checkintaipeihk / IG: checkintaipeihk

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記者：張懿慧、蕭雅文