【COLLAR成員】寶礦力聯乘本地插畫家推出漫畫造型　COLLAR八女限量特典卡

人氣女團COLLAR甫出道即成為廣告品牌的寵兒，年初她們獲邀擔任「寶礦力水特」代言人，品牌推出一系列「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」，珍藏卡裡8位成員以少女漫畫登場，漫畫版COLLAR同樣充滿青春活力，大騷小蠻腰，相信一眾粉絲會搶著珍藏。

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今年4月COLLAR代言的新一輯寶礦力廣告登場，8位成員的8秒短片陸續推出，廣告片為每位成員配對一種「能力」。

而於今個暑假，寶礦力水特別邀得本地新晉插畫團隊FAF為COLLAR創作漫畫造型，將團員們熱情、抱有活力及夢想的特點，進一步凝聚於特典卡之中。

▲ COLLAR為「寶礦力水特」代言人。

一套八款雙面限量特典卡，以COLLAR八位團員的獨有特質作為創作題材。包括：

邱彥筒 Ｍarf – 非凡力

沈貞巧 Gao –領導力

許軼 Day – 變幻力

蘇芷晴 Soching – 親和力

王家晴 Candy – 折射力

陳泳伽 Winka – 穿透力

蘇雅琳 Ivy – 綻放力

李芯駖 Sumling – 堅毅力

限量特典卡的另一面，八位團員以少女漫畫形象登場，她們以藍白色造型示人，當中Winka更以小背心示人。

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為COLLAR成員繪畫漫畫形象的本地新晉二人插畫團隊FAF – FINGER AND FISH，貫徹以鮮艷顏色、漫畫元素為主調的獨有藝術風格。今次創作的八張獨立作品，更可以合拼成為一張完整畫作，而限量特典卡活動將於7月1日起開始。

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【COLLAR特典卡換領詳情】

活動日期：2022年即日起（送完即止）

換領方法：

1. 於7-11便利店、OK便利店購買任何寶礦力水特或ion water產品滿30元，即可獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。

2. 於以下指定零售點購買寶礦力水特1.5公升2支推廣裝或350毫升6支推廣裝，即可隨產品獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。（指定零售點：百佳超級市場/ 惠康超級市場/ AEON超級市場/ 一田超級市場/ Home+/U購Select/大昌食品專門店/ 佳寶食品超級市場）