  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】寶礦力聯乘本地插畫家推出漫造型　COLLAR八女限量特典卡於7.1開始換領

娛樂 19:06 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

人氣女團COLLAR甫出道即成為廣告品牌的寵兒，年初她們獲邀擔任「寶礦力水特」代言人，7月份品牌再推出一系列「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」，珍藏卡裡8位成員以少女漫畫登場，漫畫版COLLAR同樣充滿青春活力，大騷小蠻腰，相信一眾粉絲會搶著珍藏。

【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃

最新影片推介：曾展望專訪

今年4月COLLAR代言的新一輯寶礦力廣告登場，8位成員的8秒短片陸續推出，廣告片為每位成員配對一種「能力」。而於今個暑假，寶礦力水特別邀得本地新晉插畫團隊FAF為COLLAR創作漫畫造型，將團員們熱情、抱有活力及夢想的特點，進一步凝聚於特典卡之中。

COLLAR為「寶礦力水特」代言人。

一套八款雙面限量特典卡，以COLLAR八位團員的獨有特質作為創作題材。

寶礦力水特推出40周年X COLLAR限量特典卡。

包括：

邱彥筒 Ｍarf – 非凡力
沈貞巧 Gao –領導力
許軼 Day – 變幻力
蘇芷晴 Soching – 親和力
王家晴 Candy – 折射力
陳泳伽 Winka – 穿透力
蘇雅琳 Ivy – 綻放力
李芯駖 Sumling – 堅毅力

限量特典卡的另一面，八位團員以少女漫畫形象登場，她們以藍白色造型示人，當中Winka更以小背心示人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為COLLAR成員繪畫漫畫形象的本地新晉二人插畫團隊FAF – FINGER AND FISH，貫徹以鮮艷顏色、漫畫元素為主調的獨有藝術風格。今次創作的八張獨立作品，更可以合拼成為一張完整畫作，而限量特典卡活動將於7月1日起開始。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【我哋係COLLAR】團綜最後一集8女合建舞台　Day爆粗示愛隊友感動落淚

【COLLAR特典卡換領詳情】

活動日期：2022年7月1日起（送完即止）

換領方法：

1. 於7-11便利店、OK便利店、VanGO便利店購買任何寶礦力水特或ion water產品滿$30，即可獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。    

2. 於以下指定零售點購買寶礦力水特1.5公升2支推廣裝或350毫升6支推廣裝，即可隨產品獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。（指定零售點：百佳超級市場/ 惠康超級市場/ AEON超級市場/ 一田超級市場/ Home+/ 大昌食品專門店/ 佳寶食品超級市場）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
17:46 2022/06/21
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
13:40 2022/06/17
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持　粉絲唔夠喉盼節目有加長版
11:41 2022/06/10
【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持　粉絲唔夠喉盼節目有加長版

你可能感興趣

【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
17:46 2022/06/21
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
13:40 2022/06/17
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持　粉絲唔夠喉盼節目有加長版
11:41 2022/06/10
【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持　粉絲唔夠喉盼節目有加長版
COLLAR 蘇雅琳 沈貞巧 李芯駖 王家晴 陳泳伽 蘇芷晴 許軼 邱彥筒 組合

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去