【職場文化】8年僅加薪兩次懶於跳出舒適圈　OL：不少朋友人工已經是我兩倍

▲ 8年僅加人工兩次。

升職加薪，絕對是職場美事之首。但疫情之下，好多公司不要說加薪，不裁員已是「拜得神落」。但若然公司正常有錢賺，自己又多年無加薪，係玄學上，又點樣助打工仔一臂，可以順利地爭取加薪呢?

4月中的一天，年近40的L小姐找我批命，L小姐單身，中等身高，體稍胖，面圓圓成水局，鼻樑低而鼻頭有肉，顴骨有肉但低，唇厚而口細。這次來是想批流年以及問事業上的迷津。

L小姐: 「羅師傅，我公司是一家歐洲公司，大老闆是外國人，但很少來分公司的(總公司在意大利)。主要都是交由這邊的CEO打點，而我現在是這位CEO手下A Team的老成員，負責財務。我們公司文化比較隨性，工作不算很忙，但同時也沒有甚麼加薪空間，而近來疫情之下，大家更加是提也不敢提。但畢竟也經兩年多了，一分錢都無加過，我在想能不能向頂頭上司提一下呢?」

(疫情之下，百業蕭條，或許真的經營困難，不加薪，也是情有可原…)

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羅比: 「你怎麼這麼想在這時提出加薪呢?」

L小姐: 「是老闆早兩年親自答應我的，再者，我負責管香港區的數，其實這兩年也有錢賺的，只是沒之前好。另一方面，我在這公司工作了7、8年，只加過兩次薪，想過轉工很多次，都沒有付諸實行。有時真的很恨自己，不懂為自己爭取，也懶於跳出舒適圈。我的不少同學朋友，人工都已經是我一兩倍了。」

(這點在職場時常遇見，有的留低是因為同事，有的是因為習慣，有的是因為願景。但很少是因為薪金，這更多是離職原因)

羅比: 「你的八字乙木生於巳月，夏天出生而用水，而八字有水為印星，但卻無官星，而這水也是緊貼月柱，生木有限。食傷旺，印星乏力，沒有可以剋制的七殺，所以食傷處於無用之地，不能被制服也不能為己所用，所以命局不貴。故此我批算L小姐你本身工作上慾望大助力小，熱愛自由，不易滿足，但又沒有加強自己的動力。常在被控和不想被控又不了解自己價值間，導致你現在走在人生交叉點上的主因(也是姻緣弱的原因吧)。」

L小姐:「那我應該怎麼辦呢?言下之意我不應該提出?」

羅比: 「首先，風水命理都是助力之一，但最大的改變還是心念，心念轉了，性格就轉；性格轉了，行為就轉；行為轉了，際遇和命運就跟著變。」

1. 了解自己性格，能力及價值

所以先講心念方面，身弱但食傷重，印制食傷不力，會容易看不清自己的能力和價值，很容易想走又被人(或自己)說服留低的情況。因此不妨找找獵頭公司或求職介紹，看看自己在市場的價值如何，當然包括月薪大概是多少，工種空缺多不多。

2. 三思而後言

接著，你顴鼻不配，唇厚口小，再加上身弱食傷重，要注意有時日常跟上級對答時不能急進，否則很易言不及義。我建議先不要說是大老闆之前答應加薪的，因為一來對方會有被壓感，另外對方或會跟大老闆求證，要是大老闆貴人事忙忘記了(或是他直接說沒說過，你誤會了)，那你就變得被動。你可以直接說已經好多年沒有加薪，自己年紀也漸長，和家人都需要有更好的生活保障，所以才冒昧提出。(提出要基於你前一步了解清楚自身在市場的價值)。

L小姐:「那麼風水或八字上有甚麼可以幫助一下呢?還有我們A Team現在上司有兩個，都是男性，一個年紀較大，一個年紀較輕，跟那一個說比較好呢?」

(當然，客人來找我大多都想以風水或八字解決問題，這我也是理解的)

羅比:「你八字本身身弱，火重用水通關，所以用神為水，喜神為木(因為無官星，不選金)。今年壬寅年，水木有力，是爭取加薪或轉新工作的好時機，以火開始退氣之新曆7月中為佳。現在先做好事先準備吧。其二兩個上司，你選一個顴骨高而不橫，有肉包；同時下巴比較寬闊有肉那位。這樣事情易成的機會較高。至於這段夏天，先要穩住情緒，多用黑色，深藍色或綠色的服飾。」

L小姐聽完分析後，感謝中帶著將信將疑地離開了。批命時離7月中還有一段時間，但我相信他會成功的，因為她聽我說後，把資料交到獵頭公司，5月中有Offer，新工作薪金和職位都有頗大提升。只是她在4，5月時，公司的上人事問題非常不順，結果沉不往事離職了。她還說有聽我建議見新工時，全身上下都是深藍色和黑色，結果現在已在新工司上班中了。(祝你順利過試用期，但我最想知你現在心念開始轉未呢?)

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