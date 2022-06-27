【回歸25周年】M+本周末延長開放時間至晚上8時　7.1如常開放

▲ M+本周末延長開放時間至晚上8時。（資料圖片）

本周五（1日）是七一回歸25周年紀念日，M+文化博物館今（27日）宣布，為慶祝香港特區成立25周年，將於長周末一連3天延長開館時間，有意到訪的市民亦可把握機會參觀展期快將結束的「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」大型作品展覽。

M+表示，7月2日至3日將開放至晚上8時，比以往延長2個小時；而7月1日（星期五）將如常開放至晚上10時，市民可到預約平台預約參觀M+展廳。

另外，M+6個開幕展覽之一「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」展期即將於7月3日結束，有關展品於2003年製成，英國藝術家安東尼．葛姆雷邀請象山村（現廣州市花東鎮）約300位老少居民，花5天時間製作了約20萬個泥人。當時藝術家只提出3個簡單要求：一、泥人要如手掌大小；二、泥人可站立；三、泥人要有兩隻眼睛。其他部分均可以讓創作者自由發揮。《亞洲土地》是安東尼．葛姆雷的《土地》系列迄今為止規模最大、最具雄心的作品，反映中國的地廣人多。M+說，市民可把握最後機會參觀展覽。

▲ M+6個開幕展覽之一：「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」。（資料圖片）

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責任編輯：黃悅晴